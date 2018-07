Washington - Američtí vládní činitelé se od počátku týdne marně snaží zjistit, co prezident Donald Trump vlastně dohodl na pondělním summitu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Napsal to dnes list The Washington Post. Mluvčí ministerstva obrany USA například nejsou schopni odpovědět na dotazy novinářů, jaký dopad může schůzka mít na americkou armádu. Šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats mezitím potvrdil, že neví, co se na schůzce Trumpa s Putinem odehrálo.

Washingtonský list poukázal na středeční informaci ruského velvyslance v USA Anatolije Antonova, že jednání ve Finsku vyústilo ve "významná ústní ujednání" ohledně kontroly zbrojení. Putin prý rovněž Washingtonu předložil "specifické a zajímavé návrhy" spolupráce Ruska a USA v Sýrii. Ani ti nejvýše postavení američtí vojenští činitelé ale podrobnější informace nemají, případně nevědí vůbec nic, píše list.

Šéf amerických tajných služeb Coats dnes potvrdil, že o obsahu helsinského jednání mezi čtyřma očima mezi Trumpem a Putinem nemá žádné informace. "Nuže, máte pravdu, nevím, co se na té schůzce odehrálo," připustil Coats na bezpečnostním fóru v coloradském Aspenu.

Velitel amerických sil na Blízkém východě Joseph Votel, pod jehož dohledem jsou i vojenské operace v Sýrii, dnes podle agentury Reuters novinářům řekl, že dosud nedostal žádné nové instrukce, které by byly výsledkem pondělního summitu. Dodal, že americké síly nadále komunikují s ruskou armádou v Sýrii, aby se předešlo možnému vzájemnému střetu.

Ministr obrany Jim Mattis se podle The Washington Post nezúčastnil středečního zasedání vlády, od počátku týdne se na veřejnosti neobjevil a summit nekomentoval. Podle vládních zdrojů může trvat několik dní, než poradci zpracují a vydají interní zprávu o průběhu besed během summitu. Situaci může komplikovat i skutečnost, že více než dvouhodinový rozhovor s Putinem absolvoval Trump jen s tlumočníky, bez stenografů.

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové byla předmětem diskuse řada témat včetně "humanitární pomoci Sýrii, íránského jaderného programu, izraelské bezpečnosti, severokorejské denuklearizace, Ukrajiny a okupace Krymu, omezení jaderných arzenálů USA a Ruska a pochopitelně ruského vměšování do našich voleb". Sandersová ani nikdo jiný ale neupřesnil, jakých konkrétních výsledků bylo dosaženo. Omezili se na tvrzení o "počátku dialogu s Ruskem," uvádí list.

S dotazem, zda může podat svědectví o besedě státníků tlumočník, odkázala Sandersová novináře na ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Heather Nauertová označila takový požadavek za neobvyklý a dodala, že žádnou podobnou žádost ministerstvo nedostalo, uvedl The Washington Post.