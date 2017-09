Frankfurt - Automobilka Škoda Auto letos opět směřuje k rekordnímu počtu vyrobených aut i k rekordu ve finančních výsledcích. Zřejmě překoná loňskou produkci 1,128 milionu vyrobených vozů. V rozhovoru s ČTK to uvedl člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.

"Po uplynulých osmi měsících se můžeme s dobrým pocitem dívat na letošní výsledek, ať již odbytový nebo finanční. Pokud se nestane nic mimořádného, tak letošní rok bude rekordní," uvedl Wojnar. Jen v srpnu Škoda zvýšila produkci meziročně o více než šest procent.

Škoda podle Wojnara v současnosti vyrábí naplno. Úspěchy slaví s loni představeným velkým SUV Kodiaq i s novinkou Karoq, kterou představuje ve Frankfurtu nad Mohanem ve světové premiéře. Karoq se začne prodávat v polovině října. Jeho produkce se kvůli naplnění kapacit od ledna rozšíří ze závodu v Kvasinách i do Mladé Boleslavi.

V Kvasinách se po loňském masivním náboru v současnosti stabilizovala situace s počtem pracovníků i jejich fluktuací, která klesla na jedno procento měsíčně. Škoda se musela vyrovnat s nedostatkem českých zaměstnanců náborem v zahraničí. Zaměstnává například 80 Ukrajinců, kteří po zapracování postupují i na více kvalifikované pozice.

"Zaměřujeme se primárně na český trh práce, ale ten se v současnosti vychýlil z rovnováhy," řekl Wojnar. Závod v Kvasinách stále nabírá zejména automechaniky, klempíře a IT specialisty.

V dalších letech čeká Škodu příprava na výrobu prvního hybridního vozu a následně v roce 2020 i elektromobilu. O tom, kde se bude elektromobil vycházející z letos představeného konceptu Vision E vyrábět, ještě nepadlo konečné rozhodnutí. Automobilka ale podle Wojnara usiluje o to, aby to bylo v České republice. "Novou lokalitu se otevírat nechystáme. Bylo by to v rámci některého ze stávajících závodů," dodal.

Škoda zároveň pokračuje ve vývoji levného auta pro indický trh. Projektu se zpočátku účastnila indická automobilka Tata Motors, nakonec ale ze spolupráce sešlo. "Za tento projekt máme odpovědnost v rámci koncernu VW. Vývoj běží dál na plné obrátky i bez partnera," doplnil Wojnar.

Wojnar jako prezident Sdružení automobilového průmyslu by měl ještě v září podepsat s vládou memorandum o porozumění, jehož součástí je Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Ten zahrnuje opatření státu na podporu elektromobility, autonomního řízení nebo zavádění informačních systémů ve vozidlech.

Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. V České republice provozuje tři výrobní závody a zaměstnává v nich zhruba 30.000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v dalších zemích. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 1,127.700 aut, třetí rok po sobě přes milion vozů.