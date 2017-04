Liberec - Vyznavači parkouru dnes překonávali překážky na uměle vytvořené trati v centru Liberce. Šlo o zahajovací závod série Parkour Cup, jež vyvrcholí na podzim v Praze. V republice je to první takový seriál závodů, řekl dnes ČTK za organizátory Tomáš John.

"Ojedinělé závody už byly, ale většinou šlo o nějaké exhibice," uvedl John.

Parkour spočívá ve schopnosti dostat se bezpečně, plynule a s použitím vlastního těla přes různé překážky z jednoho místa na druhé. Trénovat se dá v tělocvičně i využít přirozených venkovních překážek. "V Liberci je vhodných lokalit strašně moc. Třeba, jak je bývalá Textilana, tak tam se dá dobře skákat," uvedl jeden ze závodníků, dvacetiletý Denis Vlach z Liberce.

Podle Johna uvažovali, že by přírodní překážky zapojili i do letošních závodů, nakonec k tomu nedošlo. "Městům se do toho moc nechce, protože pořád to berou trochu jako vandalství, i když to tak není. Parkouristé ničemu neublíží," uvedl John. Podle Vlacha se občas stává, že někdo na ně při tréninku venku zavolá policisty. "Většinou se to vyřeší domluvou. Nechceme nic ničit, jen překonávat překážky," řekl.

Parkouru se Vlach věnuje od svých devíti let, začínal na malých překážkách na dětských hřištích, pak postupně přecházel na větší a před třemi lety začal se salty. Závod v Liberci byl jeho první, motivací k účasti ale nebylo porazit ostatní. "Přišel jsem, abych se zúčastnil a poznal nové lidi. Aby mě to posunulo dál a naučil se nové triky," uvedl. S podobnou filozofií se přihlásili i další. "Je to o setkání s dalšími. Zazávodíme si, pokecáme. Je tady spousta běžců, kteří umí více triků. Okouknu to, poradí mi," uvedl dvacetiletý Marek Klátil z Jihlavy.

Na pohled vypadá překonávání překážek nebezpečně, Vlach ale zatím vážnější zranění neměl. "Jen vymknuté kotníky, rozseklé koleno, nic vážného. Jsou lidi, co mají zlomeniny, ale to jsou většinou ti, co to přehánějí," dodal Vlach.

Do závodu se dnes přihlásilo 18 mladých mužů, z toho jeden z Německa. V první disciplíně museli co nejrychleji překonat 12 překážek, nejvyšší měla asi tři a půl metru. Nejlepší zvládli zhruba padesátimetrovou trať pod 20 vteřin. Ve druhé disciplíně překonávali překážky za pomocí různých triků, kdy předváděli salta, obraty, kotrmelce.

Parkour vznikl asi před čtvrtstoletím ve Francii. Je vhodný pro každého, kdo se nebojí překonávat výzvy, bez ohledu na fyzické dispozice. "Důležité na tom je, že jde o aktivní trávení volného času zdravým způsobem," řekl John. Parkour získává na popularitě zejména mezi mladými lidmi. Aktivně se mu podle Johna věnuje kolem 10.000 lidí. Jedním z cílů série závodů je další propagace parkouru. I proto se závody konají v centrech měst. Další budou v Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Finále v Praze se uskuteční 30. září.