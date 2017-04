Sběr klíšťat metodou vlajkování za účasti Aleny Žákovské (na snímku) z brněnského Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se konal 28. dubna v Pisáreckých lesích v Brně. Na vybraném místě byl po zemi vlečen fábor, na který se klíšťata zachytávala. Po jejich sběru budou odeslána do laboratoře k testování na přítomnost klíšťové encefalitidy.

Sběr klíšťat metodou vlajkování za účasti Aleny Žákovské (na snímku) z brněnského Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se konal 28. dubna v Pisáreckých lesích v Brně. Na vybraném místě byl po zemi vlečen fábor, na který se klíšťata zachytávala. Po jejich sběru budou odeslána do laboratoře k testování na přítomnost klíšťové encefalitidy. ČTK/Šálek Václav

Brno - Výzkumníci v Brně loni nasbírali ve třech lokalitách 690 klíšťat, u nichž zjišťovali, zda přenášejí klíšťovou encefalitidu. V Brně a okolí i na Blanensku je nejvyšší riziko nákazy. Pro Jihomoravský kraj platí, že nemoc může přenášet až sedm procent klíšťat, řekla ČTK za pořadatele sběru Markéta Pudilová. Loni se klíšťovou encefalitidou v kraji nakazilo 35 lidí, o rok dříve 26. Případy mohou končit i smrtí.

Výzkumníci využívají ke sběru metodu vlajkování, která spočívá v mávání bílou vlajkou nad trávou, aby se na ni klíšťata přichytila. Sběr se uskutečnil i dnes, ale akce byla s počtem sedmi nalezených kusů slabší vzhledem k tomu, že pršelo a teplota se pohybovala pod sedmi stupni Celsia. Právě to je hranice, kdy se klíšťata začínají objevovat. Proto po nich výzkumníci nepátrají v tuhé zimě, ale ani ve velkých vedrech.

Na jaře a na podzim se však vědci vydávají ke sběru do rekreačních lokalit Říčky, Ruda na přehradě a do Pisárek každý týden nebo dva. "Loňský rok byl, co se výskytu klíšťat v Brně a na jižní Moravě rekordní, s tím bohužel souvisí i vývoj onemocnění," řekla Alena Žákovská z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity, oddělení fyziologie a imunologie živočichů.

Na oddělení testují klíšťata na borelie a další bakterie, testování na klíšťovou encefalitidu provádí laboratoř v Českých Budějovicích.

Z nasbíraných údajů vyplývá, že riziko nákazy encefalitidou je na jižní Moravě nejvyšší v Brně a okolí a také na Blanensku. Vyšší je i na Hodonínsku a Brněnsku, nižší pak na Vyškovsku a Znojemsku a nejnižší na Břeclavsku.

Podle Pudilové je jedinou obranou proti nemoci očkování, protože proti ní neexistuje lék. Klíšťová encefalitida postihuje centrální nervový systém, může způsobit obrnu, epilepsii nebo i smrt.