Zlín - Výstražná stávka ve zlínském závodě společnosti Mitas bude 11. dubna trvat dvě hodiny. Uskuteční se od 12:45 do 14:45, řekl dnes ČTK předseda odborové organizace Vladislav Jandásek. Do stávky by se měly zapojit všechny provozy. Odbory chtějí vyšší mzdy. Mitas vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky.

Čas, důvody a cíl stávky dnes odboráři oznámili vedení závodu. "Výstražná stávka se bude týkat všech provozů. Vyjmuli jsme z ní hasiče či elektrikáře," řekl Jandásek. Odbory podle něj stávku záměrně umístili mezi dvě směny, aby byl dopad na zaměstnavatele co nejmenší. Jandásek odhaduje, že se do stávky zapojí asi 500 lidí. "Budeme si ještě říkat, kolik lidí ve které směně se zúčastní," řekl.

Odboráři připravují také asi hodinový mítink, který se uskuteční v blízkosti areálu podniku. Měli by se ho zúčastnit i zástupci dalších odborových svazů, kteří akci podporují, včetně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Stávková pohotovost v závodu platí od 10. března. Odboráři chtěli vyhlásit výstražnou stávku 6. dubna, termín však posunuli kvůli stávce dopravců. Odbory již delší dobu požadují zvýšení mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly. Další jednání je naplánováno na 20. dubna.

Odbory požadují buď pro letošní rok zvýšení o 30 korun na hodinu, nebo zvýšení k průměrné mzdě pro Zlínský kraj pro dané průmyslové odvětví, která je podle Jandáska nyní asi 26.500 korun. Letos by se mzda ve zlínském závodě k tomuto průměru měl zvýšit o sedm procent, od ledna příštího roku o deset procent a od července o 20 procent.

Podle Jandáska je průměrná hrubá mzda v závodu asi 27.000 korun. V reálu však mají pracovníci ve výrobě nejvýše asi 20.000 korun čistého, většina má podle něj 12.000 až 15.000 korun čistého v třísměnném provozu.

Ke stávkové pohotovosti se podle Jandáska schylovalo už loni, Mitas však coby součást českého gumárenského holdingu ČGS HOLDING koupila švédská skupina Trelleborg. Odbory pak chtěly počkat, jak se k věci postaví nový majitel. Mitas má kromě Zlína závody v Otrokovicích a v Praze. Kvůli nízkým mzdám byla vyhlášena stávková pohotovost také v pražském závodě.

Mitasu předloni klesl zisk o 14 procent na 952,7 milionu korun. Tržby klesly o osm procent na 8,05 miliardy korun, z toho 7,7 miliardy firma utržila v zahraničí. Mitas je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik. Ve svých závodech v ČR, Srbsku a v USA firma vyrábí také průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly.

Koncern Trelleborg nyní oznámil, že prodal švédské firmě Hexpol za 1,8 miliardy korun závod na výrobu gumárenských směsí Trelleborg Material & Mixing Lesina v obci Lesina na Chebsku, který zaměstnává 125 lidí, loňský obrat činil 1,1 miliardy korun. Trelleborg odůvodnil prodej tím, že že firma už nechce prostřednictvím dodávek vlastních směsí podporovat konkurenci. Hexpol již gumárenské směsi v Čr vyrábí, má závod v Uničově.