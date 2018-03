Londýn - Kauzou otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery se dnes zabýval vládní výbor pro krizové situace COBRA. Vyšetřovatelé shromáždili přes 240 doličných předmětů a identifikovali 200 svědků, informovala po schůzce britská ministryně vnitra Amber Ruddová. Zatím podle ní stále není možné ukázat na viníka. Policie podporovaná vojáky mezitím nadále prohledává anglické město Salisbury, kde se útok dosud stále neidentifikovaným nervovým plynem minulou neděli odehrál.

Ministryně vnitra Ruddová prohlásila, že je stále "příliš brzy" na to s určitostí říci, kdo stojí za otravou, po níž obě hlavní oběti zůstávají v kritickém stavu v nemocnici. Ministryně rovněž řekla, že vyšetřování je vedeno velmi důkladně a podílí se na něm více než 250 policistů z protiteroristického odboru. Shromážděno bylo přes 240 doličných předmětů, identifikováno 200 svědků, informovala Ruddová.

"Chci zdůraznit, že postupují rychle a profesionálně," řekla o vyšetřovatelích Ruddová. "Vynakládáme obrovské zdroje, abychom jim zajistili veškerou podporu, kterou k práci potřebují," zdůraznila šéfka resortu vnitra.

Dnešní schůzka příslušných členů kabinetu byla podobná těm, které se uskutečnily po útocích extremistů a dalších ohroženích národní bezpečnosti. Členové vlády byli obeznámeni s aktuálními výsledky vyšetřování, které se v Salisbury nyní zaměřuje mimo jiné na tamní hřbitov, kde jsou pohřbeni bývalá manželka a syn dvojího agenta.

Policie se stále snaží zjistit, jaká látka 66letého Skripala a jeho 33letou dceru Juliji otrávila. Minulou neděli byli nalezeni v bezvědomí na lavičce.

Policie prohledala mimo jiné i místní restauraci a hospodu, které dvojice před upadnutím do bezvědomí navštívila. Policie v protichemických oděvech rovněž sbírá důkazní materiál ve Skripalově domě a na hrobech jeho ženy a syna.

Policie dosud nezveřejnila podrobnosti o látce použité při útoku. Podle jedné teorie byli otráveni ve Skripalově domě, poté šli do restaurace a hospody a pak se jim udělalo špatně.

Detektiv Nick Bailey, který byl hospitalizován poté, co Skripalovým pomáhal a navštívil jejich dům, dnes v prohlášení uvedl, že "pouze dělal svou práci" a nepovažuje se za hrdinu.

Britské úřady tvrdí, že veřejnost není ohrožena, ale ve městě bylo nasazeno na 180 příslušníků námořnictva, letectva a dalších vojáků vycvičených pro zacházení s chemickými zbraněmi, dekontaminaci a logistikou. Pomáhají s prohledáváním terénu a odstraňují automobily, které by mohly být kontaminovány.

Skripala zatkla v roce 2004 ruská Federální bezpečnostní služba FSB pro podezření, že britské zpravodajské službě vyzradil desítky ruských agentů. V roce 2006 byl v tajném procesu odsouzen na 13 let do vězení. V roce 2010 jej Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA. Případ jeho otravy připomíná otravu bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka radioaktivním poloniem v listopadu 2006.

Times: Skripal byl pro britskou rozvědku MI6 cenný

Bývalý ruský tajný agent Segej Skripal byl dlouhá léta velmi ceněným spolupracovníkem britské tajné služby MI6. Britská rozvědka za jeho informace ochotně platila vysoké částky, protože je považovala za vysoce užitečné a důvěryhodné - díky němu získala například v podstatě celý telefonní seznam zaměstnanců ruské vojenské rozvědky (GRU). Napsal to dnes britský deník The Times.

The Times s odkazem na nejmenované zdroje rekapituluje celou historii Skripalova vztahu s MI6, která začala v roce 1995. Tehdy Skripal působil ve službách GRU ve Španělsku a britskému agentovi, který používal identitu španělského obchodníka, se podařilo ho přimět ke spolupráci. Ta se stále zintenzivňovala, a to i poté, co Skripal začal trpět cukrovkou a vrátil se do Moskvy. Skripal odešel do důchodu v roce 2000, ale s MI6 byl v kontaktu i poté.

Výměna informací měla svá jasná pravidla: MI6 pro Skripala pronajala rekreační nemovitost ve španělské Malaze, kde se Rus scházel se svým britským protějškem. Několik schůzek trvajících tři až čtyři hodiny se vždy odehrálo během tří dní, za každou z nich dostal Skripal zaplaceno mezi 5000 a 6000 dolary (asi 100.000 a 120.000 korunami). Peníze putovaly na jeho španělský účet. O Skripalově významu vypovídá i jeho krycí jméno Forthwith (Neprodleně).

Skripalova hodnota spočívala zejména v jeho detailní obeznámenosti s fungováním a strukturou vojenské rozvědky. MI6 například předal téměř kompletní seznam zaměstnanců GRU, celkem se jednalo o stovky jmen. Britové pak tyto informace sdíleli i se svými spojenci a poskytli je například americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), čímž se jim podařilo oslabit jednu z klíčových složek ruských tajných služeb.

Ačkoli MI6 Skripala ve svých složkách popisuje jako člověka, který "vždycky hledal možnost, jak si bokem něco vydělat", hodnotí ho velmi vysoce jako jednoho z nejvýkonnějších špionů období po ukončení studené války.

Skripalovu identitu dvojitého agenta nakonec odhalil spolupracovník Moskvy ve španělských bezpečnostních složkách, Skripal byl pak v roce 2004 zatčen ruskou Federální bezpečnostní službou FSB a v srpnu 2006 odsouzen ke 13 letům vězení za špionáž. Do Británie se pak dostal v rámci výměny agentů mezi Ruskem a USA v roce 2010.