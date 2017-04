Petrohrad - V Petrohradu, kde se v pondělí odehrál atentát se 14 mrtvými, ruské bezpečnostní služby zatkly sedm přistěhovalců ze Střední Asie kvůli podezření, že verbovali své krajany do teroristických organizací Islámský stát a An-Nusra. Ta je v současnosti známa pod názvem Fronta dobytí Sýrie a hlásí se k teroristické síti Al-Káida. Vyšetřovatelé zároveň oznámili, že se podařilo identifikovat všech 13 obětí útoku a s pomocí testu DNA potvrdit i totožnost útočníka, který je čtrnáctým mrtvým. Je za něj považován Akbaržon Džalilov, jenž pochází z Kyrgyzstánu a od 16 let měl ruské občanství.

Vyšetřovatelé předpokládají, že Džalilova, který přijel do Petrohradu před sedmi lety, se islamistům podařilo naverbovat během jeho návštěvy v kyrgyzském městě Oš. V řadách IS podle odhadů bojuje více než tisícovka Kyrgyzů.

Mluvčí vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková řekla, že už byli vyslechnuti Džalilovovi rodiče. Policie podle ní našla v Džalilovově bytě materiál, který byl i na zajištěné náloži. "Při prohlídce bytu byly nalezeny předměty (lepicí páska, hliníková folie a další), které byly poslány na expertízu. Podle předběžného vyšetřování odpovídají tomu, co bylo na náloži, jež se našla na Náměstí povstání. Závěr bude učiněn podle výsledku expertního šetření," řekla Petrenková.

Na stanici petrohradského metra Náměstí povstání se v pondělí našla nálož, kterou pyrotechnici včas zneškodnili. Druhou nálož útočník odpálil v jedoucí soupravě metra. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že tři z asi 50 zraněných jsou ve velmi vážném stavu.

Prověřit spojení předpokládaného útočníka s přívrženci radikálních islamistů nařídil šéf ruských federálních vyšetřovatelů Alexandr Bastrykin. Podle anonymních zdrojů ruských médií není vyloučeno, že atentátník měl společníky. "Vyšetřovatelé pečlivě prověří všechny styky a kontakty zatčených, je ale třeba upozornit, že v tuto chvíli nemáme důkazy, že by se zadržení znali s pachatelem útoku v petrohradském metru," citovala agentura Interfax z úředního komuniké.

Kriminalisté prohledali bydliště sedmi podezřelých a zabavili extremistickou literaturu. Chystá se také vznesení obvinění a vzetí do vazby.

Kazašské velvyslanectví v Rusku dnes oznámilo, že mezi zatčenými není žádný občan Kazachstánu. Jeho ministr zahraničí Kajrat Adbrachmanov řekl, že Kazachstán je připraven pomoci při vyšetřování. Jednou z obětí je kazašský občan a ministr řekl, že úřady nyní pomáhají jeho rodině a umožní také přepravu těla.

Podle serveru Fontanka.ru nejmladší ze třinácti obětí sebevražedného atentátníka bylo 17 let a nejstarší 71.

Agentura Reuters oslovila pět bezpečnostních odborníků a ti se po prověření dostupných důkazů kloní k názoru, že útok byl jen napolo zdařenou operací, při níž pachatel mohl být zvenčí řízen, ale nemusel mít přímou podporu. Jedna z náloží zanechaná v metru nevybuchla a podle fotografií to byla podomácku vyrobená bomba z dostupných materiálů a opatřená neprofesionálním odpalovacím zařízením. Primitivnost zbraně podle těchto odborníků dokazuje, že útok byl proveden s omezenými zdroji. "Zdá se, že jde spíše o amatérskou organizaci, která chtěla něco udělat, ale neměla kontakty, peníze ani prostředky, aby si opatřila účinnější výbušninu," sdělil západní zdroj agentuře Reuters.

Do Petrohradu přiletěli z Kyrgyzstánu příbuzní předpokládaného atentátníka. "Já tomu nevěřím," prohlásila Džalilovova matka a dalších vyjádření se zdržela.

Ruská média se pozastavují nad tím, jak se sebevražednému útočníkovi podařilo proklouznout drahým bezpečnostním systémem petrohradské podzemní dráhy. Úřady ale nabádají nespěchat s vyvozováním závěrů.

"Zatímco vyšetřovatelé zjišťují motivy, jakými se řídil dvaadvacetiletý terorista, a hledají možné spolupachatele, poslanci petrohradského sněmu požadují od vedení města, aby objasnilo použití peněz utracených na zajištění bezpečnosti v metru," napsal list Kommersant.

V Petrohradu i Moskvě pokračují bombové poplachy

Ruské úřady dnes nakrátko uzavřely stanici metra v Petrohradu, u níž se v pondělí v podzemní dráze odehrál teroristický útok s 14 mrtvými. Uzavření stanice Senné náměstí, i s přestupními stanicemi v sousedství, si během ranní špičky vynutil anonymní telefonát, který varoval před bombou. Kvůli výhrůžkám anonyma pak odpoledne evakuovala policie na 400 studentů a učitelů z moskevského daňového institutu. Uzavřená byla i dvě moskevská nádraží.

Kvůli podobným výhrůžkám či nálezům podezřelých předmětů se v úterý v Petrohradu hned několik stanic na různých linkách metra opakovaně uzavíraly.

Pyrotechnici dnes také u zastávky městské dopravy v centru Petrohradu kontrolovali podezřelou krabičku, kterou si nakonec odvezli, uvedl petrohradský server Fontanka.ru. Mimo stanice metra Senné náměstí kontrovala policie kvůli anonymnímu telefonátu i stanici Pionýrská.

Budovu moskevského institutu policie uzavřela kvůli anonymovi odpoledne. Na místo dorazila policie, psovodi a pyrotechnici.

Kurské vlakové nádraží v Moskvě dnes přestalo vypravovat příměstské spoje poté, co si strojvedoucí povšiml hasicího přístroje ležícího v kolejišti; právě hasicí přístroje použil petrohradský atentátník ke zhotovení dvou bomb, z nichž jednu se podařilo včas najít a zneškodnit.

"Hasičský přístroj se ukázal být hasičským přístrojem," uvedla televize 360 o výsledku dnešní obhlídky v metropoli. Výluka spojů ovšem postihla množství lidí. "Obyvatelé okolí Moskvy si stěžují, že kvůli dopravnímu kolapsu nestihli včas dorazit do práce či do školy," napsal server Newsru.com. Pasažéři, kteří přesedli z příměstských vlaků do metra, podle jednoho z cestujících přeměnili podzemní dráhu "v peklo".

Na jiném moskevském nádraží, Jaroslavském, policisté prověřovali podezřelý balík, který však obsahoval jen čisté listy papíru.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv dnes vydal nařízení, podle něhož vzniknou týmy rychlého nasazení speciálně pro ruská metra. Hlídky budou sledovat dění v podzemní dráze nepřetržitě. Úřady přitom po útoku v Petrohradu už zpřísnily bezpečnostní opatření i na jiných místech, například v moskevském metru.

Po atentátu v Petrohradu podle ruské televize propukla přímo hysterie s falešnými oznámeními, lživými zprávami a dezinformacemi ohledně bomb a chystaných atentátů na stanicích metra i jiných místech v různých částech Ruska.