Ženeva - Jakýkoli pokrok v rozhovorech o jaderném zbrojním programu KLDR a o bezpečnostní situaci na Korejském poloostrově musejí provázet paralelní jednání o zlepšení situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji. Podle agentury Reuters to dnes v Ženevě prohlásil vyšetřovatel OSN pro lidská práva Tomás Ojea Quintana. USA nemají žádné nové předběžné podmínky pro uspořádání summitu s KLDR, řekl Trumpův mluvčí. O místě se spekuluje, Pchjongjang to údajně nebude.

"Rozsáhlý vězeňský systém této země a tvrdé omezování všech forem svobody slova, pohybu a přístupu k informacím nadále vyvolávají u občanů (Severní Koreje) strach a lidé jsou kvůli nim vydáni na milost nevypočitatelným státním úředníkům," řekl zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v KLDR Quintana.

Severní Korea, která neuznává Quintanaův mandát, se dnešní debaty v Ženevě neúčastnila. Evropská unie vyjádřila hluboké znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv v zemi a uvedla, že "některé činy by mohly být považovány za zločiny proti lidskosti".

Bílý dům: USA nepředkládají nové podmínky pro summit s KLDR

Spojené státy nemají žádné nové předběžné podmínky pro uspořádání summitu se Severní Koreou, prohlásil v neděli v pořadu televize ABC mluvčí Bílého domu Raj Shah. Americký prezident Donald Trump přijal ve čtvrtek nabídku severokorejského diktátora Kim Čong-una na setkání, podle některých informací ale od té doby spojil Bílý dům vrcholnou schůzku s novými podmínkami.

Důvodem spekulací o možných komplikacích před setkáním Trumpa s Kimem bylo prohlášení prezidentské mluvčí Sarah Sandersové z minulého pátku. Prezident USA se podle ní s vůdcem KLDR "nesetká, pokud neuvidí konkrétní kroky a konkrétní činy ze strany Severní Koreje".

Shah připomněl, že podmínky summitu byly z americké strany stanoveny už před jeho ohlášením. Nic se na nich prý nemění. Jde o severokorejský závazek, že KLDR nebude pokračovat ve zkouškách balistických raket a jaderných zbraní a že nebude nic namítat proti plánovaným americko-jihokorejským manévrům. Tyto podmínky byly podle mluvčího dohodnuty prostřednictvím Jižní Koreje ještě před oznámením summitu.

Shah odmítl o chystané vrcholné schůzce oznámit jakékoli nové podrobnosti. Řekl jen, že pokud jde o místo jednání, není příliš pravděpodobné, že by to byl severokorejský Pchjongjang. Hlavní město KLDR označila za možné místu summitu některá jihokorejská média s odůvodněním, že severokorejští vůdci tradičně s výjimkou Číny a Ruska do zahraničí nejezdí.

Jihokorejský list Dong-Ah ilbo dnes napsal, že Kim Čong-un na schůzce s Trumpem otevře otázku mírové smlouvy a navrhne navázání diplomatických styků mezi KLDR a USA. Mírová smlouva mezi oběma zeměmi by ukončila víc než šedesátileté příměří uzavřené v závěru korejské války. Ochotu podepsat smlouvu už v minulosti několikrát deklarovaly obě strany, výsledek se ale nikdy nedostavil.

Pokud jde o navázání diplomatických styků, podle jihokorejských médií chce dát Kim najevo, že jeho země je připravena k otevření amerického velvyslanectví v Pchjongjangu.

Japonská agentura Kjódó dnes napsala, že Spojené státy během společných manévrů s Jižní Koreou nevyšlou do regionu letadlovou loď, jak je v případě každoročního vojenského cvičení obvyklé. Manévry pod kódovým označením Foal Eagle se mají konat v dubnu, těsně před plánovaným setkáním Trumpa s Kim Čong-unem.

Loni se do cvičení zapojila letadlová loď USS Carl Vinson, považovaná za strategickou součást amerického vojenského námořnictva. Od demonstrace síly má tentokrát Washington ustoupit, aby vůči Pchjongjangu projevil vstřícné gesto. Manévrů se má podle japonské agentury zúčastnit víceúčelová obojživelná loď USS Wasp.