Právě zveřejněno

Washington - Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller získal původní návrh dopisu prezidenta Donalda Trumpa zdůvodňující překvapivé odvolání někdejšího ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho. Informoval o tom deník The New York Times s tím, že text by mohl osvětlit Trumpovy skutečné výhrady vůči Comeymu. Muellera jmenovalo americké ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřil možný vliv Ruska na prezidentské volby v USA.

Návrh dopisu vznikl na počátku května během Trumpova pobytu v jeho soukromém golfovém klubu v Bedminsteru. Proti textu se ihned postavil právní zástupce Bílého domu Don McGahn, který tvrdil, že hněvivý tón listu a přeskakování z tématu na téma může být problematické. Podle informací The New York Times jako sporné pasáže označil McGahn zmínky o soukromých setkání Trumpa s Comeym a také odkazy na Comeyho ujišťování o tom, že prezident není v takzvané ruské kauze předmětem vyšetřování.

Kontroverzní text vznikl poté, co se Trumpův zeť a zároveň poradce Jared Kushner s dalším poradcem Bílého domu Stephenem Millerem shodli na tom, že Comey by měl být odvolán. Prezident proto nařídil Millerovi, aby dopis zdůvodňující tento krok sestavil, zároveň mu nadiktoval své myšlenky k této problematice. The New York Times poznamenal, že několik lidí, kteří Millerův několikastránkový návrh viděli, ho označilo jako tirádu.

Po návratu do Washingtonu oznámil Trump na jednání s předními činiteli Bílého domu, že Comeyho odvolá. Zároveň všem přečetl Millerův text, uvedl deník. V reakci na to McGahn okamžitě prezidenta varoval před citlivostí svého záměru a navrhl úpravu připravovaného dopisu.

Základem dopisu, ve kterém Bílý dům zdůvodnil propuštění Comeyho, se nakonec stalo hodnocení Roda Rosensteina, který je náměstkem ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Protože Sessions se vzdal dohledu nad ruskou kauzou kvůli možnému střetu zájmů, příslušné pravomoci přešly na Rosensteina.

Comeyho květnové odvolání ohodnotili mnozí politici a také média jako překvapivé a kontroverzní, neboť Comeyho úřad ruskou kauzu vyšetřoval. Objasňování ruské role se nyní věnuje Mueller a také čtyři výboru Kongresu USA. Moskva jakékoli zásahy do volebního procesu popírá.