Na archivním snímku je vstupní brána do areálu Poldovky. ČTK/Zbyněk Stanislav

Kladno - Také druhý pokus o prodej kladenské hutě Poldi zkrachoval. Její vydražitel, firma Warhols Hold, přehodnotil své obchodní záměry a nebude podnik kupovat. ČTK to řekl mediální zástupce firmy Pavel Lukeš. Insolvenční správce chce pokračovat v prodeji za přísnějších podmínek. Za opětovné zmaření prodejního procesu by měly hrozit vyšší sankce než dosud.

Warhols Hold dnes informovala insolvenčního správce Adama Sigmunda o tom, že přehodnotila své záměry a ve stanoveném termínu neuhradila kupní cenu. "Vedení společnosti k tomuto rozhodnutí nebude poskytovat žádné další podrobnosti," dodal Lukeš. Sigmund ČTK tuto informaci potvrdil. Vydražitel mu podle něj ke svému rozhodnutí nic bližšího nesdělil.

Firmy Poldi a Poldi Trade byly koncem června na druhý pokus vydraženy za 251 milionů korun. Vítězem dražby se stal podnikatel Jindřich Vlček a jeho společnost Warhols Hold. Za podnik měl zaplatit do 30 dnů, tedy do dneška. První dražba, jež se konala v dubnu, byla také zmařena. Vydražitel, Compagnia del mediterraneo Steel, nezaplatil včas cenu 261 milionů Kč.

Michal Žižlavský za insolvenčního správce ČTK řekl, že je nutné ještě vyčkat, až dražebník potvrdí, že peníze v požadované lhůtě skutečně nebyly převedeny. Náklady spojené se zmařenou dražbou budou uhrazeny z jistiny složené vydražitelem. Celá dražební jistota ve výši 17 milionů korun ale nepropadá, zbytek se po odečtení nákladů vrací firmě. Podle Žižlavského jsou náklady dražby v řádu jednotek milionů korun.

Insolvenční správce navrhne věřitelskému výboru, zástupcům zajištěných věřitelů a soudu jako další krok efektivní prodejní proces. Mohl by mít formu prodejního tendru nebo jiného typu dražby s přísnějšími sankcemi pro toho, kdo by takový proces zmařil. "Princip, který chceme doporučit, spočívá v tom, že bude propadat nějaká zásadní částka," uvedl Žižlavský. Mohlo by jít minimálně o desítky milionů korun.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.