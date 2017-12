Washington - Východ Spojených států se od Štědrého dne potýká s přívaly sněhu, k nejhůře postiženým patří město Erie v Pensylvánii, kde za tři dny napadlo přes 1,5 metru sněhu. V oblasti Velkých jezer nadále sněží.

V okolí Velkých jezer se projevuje efekt takzvaného jezerního sněhu. Voda, která je oproti vzduchu výrazně teplejší, se rychle odpařuje a přetváří se do sněhových srážek. Meteorologové již vydali varování pro východní pobřeží Michiganského, Erijského, Ontarijského i Huronského jezera a pro jižní pobřeží Hořejšího jezera.

V Erie na Boží hod, tedy 25. prosince, nasněžilo 86 centimetrů, což podle Národní meteorologické služby pokořilo dosavadní rekord z roku 1956. V úterý zde pak napadlo dalších 61 centimetrů, čímž za pondělí a úterý padl i pensylvánský rekord z roku 1944 v úhrnu sněhu napadaného za dva dny.

Sněžení meteorologové předpovídají i na dnešek, postiženo by mělo být opět město Erie, ale také okolí Clevelandu ve státě Ohio a západ státu New York. Místy by mohlo napadnout i 1,3 metru sněhu.