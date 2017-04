Praha - Senátní výbor pro veřejnou správu se neshodl na doporučení k novele, která by mohla razantně omezit povinnost zveřejňovat smlouvy v jejich registru. Dostatek hlasů nezískaly ani návrhy na schválení, zamítnutí nebo úpravy předlohy. Senátor KDU-ČSL Jiří Carbol ale věří, že se horní komora dohodne na omezení výjimek s tím, že se zveřejňování nebude vztahovat v souladu s původním návrhem novely jen na národní podnik Budějovický Budvar.

"Zaslouží si tu ochranu hlavně proto, že vede dlouholeté právní spory o ochrannou známku. Jeho vystavení tomu zveřejňování smluv by ho mohlo poškodit v těch sporech," řekl ČTK Carbol. Senát o novele rozhodne za týden, do té doby ji mají projednat další dva výbory horní komory.

Novela, kterou přijala Sněmovna, počítá s tím, že zveřejňování by se nemělo týkat i dalších státních podniků a společností s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Podle kritiků by to ale znamenalo značné okleštění zákona.

Povinnost zveřejňovat smlouvy by se podle lidovecké snahy nemělo týkat ani veřejných vysokých škol a výzkumných institucí, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou. Úlevy by měly mít i Česká televize a Český rozhlas. Pod zákon by sice spadaly, nemusely by ale vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů.

Sněmovna ze zákona vyňala také jednání, na něž se vztahuje bankovní tajemství, a ta, která se týkají nakládání s výbušninami. Výjimku by měly i kolektivní smlouvy. V databázi by nemusely být ani smlouvy některých dobrovolných svazků obcí.

Požadavky na senátory už vznesli ředitelé nemocnic. Žádají, aby mohli smlouvy na léky a zdravotnické prostředky zveřejňovat s několikadenním zpožděním, aniž se to dotkne jejich platnosti. Ve Sněmovně taková úprava schválena nebyla.

Zákon o registru smluv se od loňského července týká státu, krajů a větších obcí, jejich podniků a dalších organizací. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50.000 korun bez daně z přidané hodnoty. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná. Nyní zákon žádnou sankci za jeho porušení nepředpokládá.