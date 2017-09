Praha - Mandátový a imunitní výbor doporučil Sněmovně vydat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa sněmovního klubu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS) novinářům po dnešním zhruba čtyřhodinovém jednání výboru řekla, že zasedání bylo neveřejné, proto nebude informovat o počtu hlasů pro a proti. Žádný člen výboru ale nepožadoval další dokumenty či výslechy. Babiš považuje kauzu za účelovou a rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo.

Podle Faltýnka policie zatajila v žádosti o vydání některé zásadní důkazy, Babiš řekl, že policie pouze fabuluje. "My jsme s tím samozřejmě počítali, protože to rozložení politických sil v tom výboru je jasné, takže znovu opakuji, že to je kauza, která má zásadním způsobem ovlivnit příští volby. To není kauza Čapí hnízdo, to je kauza, kdo vyhraje sněmovní volby a kdo bude ve vládě, nebo nebude ve vládě," řekl Babiš po oznámení výsledku hlasování.

Sněmovna o vydání Babiše a Faltýnka bude jednat zřejmě 6. září. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Každý z nich dnes před výborem hájil svou pozici zhruba 45 minut, před nimi vystoupili vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Němcová i zpravodaj věci ve Sněmovně Jiří Dolejš (KSČM) odmítli komentovat výhrady Faltýnka a Babiše k úplnosti policejní žádosti. "Pochopitelně předpokládaná obhajoba pánů právníků je něco jiného než meritum jednání mandátového a imunitního výboru," uvedl Dolejš. Členové výboru podle něj zvažovali především politické souvislosti žádosti. Doplnil, že pro něj byly rozhodující informace, že se dozorující stání zástupce dnes postavil za průběh předběžného vyšetřování a že konstatoval, že spis je připraven do fáze stíhání.

Podle předsedy sněmovního klubu ČSSD Romana Sklenáka je důležité, že výbor vyhověl všem návrhům, která na jeho zasedáních padla. "Předvolali jsme všechny ty, kteří byli požadováni. Vyžádali jsme si materiály. Dnes jsme dostali informace od státního zástupce," vyjmenoval. Jednání ho utvrdilo v názoru, že kauza nebyla účelově načasována.

"Nemám žádné pochybnosti, samozřejmě zdůrazňuji, že my si nemůžeme dělat ambici detailně prostudovat celý případ a chtít znát sebemenší nuance případu. Pro rozhodování výboru stejně jako Sněmovny je důležité vyloučit tu politickou motivaci, ingerenci do chodu Sněmovny. Tam já nemám žádnou pochybnost," řekl novinářům. Členům svého klubu doporučí hlasovat pro vydání.

Podle člena výboru za hnutí ANO Matěje Fichtnera nemá policejní žádost oporu v policejním spisu a je to spíš vyšetřovací verze. Není si jist, zda žádost není politicky motivovaná. "A pokud to posuzujeme na mandátovém a imunitním výboru, tak si musíme být přece jisti, že tam žádná politická motivace není," řekl ČTK. Kroky policie a státního zastupitelství lze podle něj zpochybnit, protože neodpovídají tomu, co je uvedeno ve spisovém materiálu.

Dnešní argumenty, které předložili Babiš a Faltýnek, Fichtnera prý příliš neovlivnily, protože z jeho pohledu neříkaly nic moc nového. Podle Němcové nebylo dnešní slyšení pro rozhodování výboru zásadní, přineslo pouze "doplnění drobných střípků".

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, který Babiš tehdy vlastnil. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila k Agrofertu.