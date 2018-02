Berlín - O zodpovědnosti politiků a automobilek, dopadech na majitele aut a nutnosti zavést takzvanou modrou plaketu, která rozliší mezi čistšími a špinavějšími vozy, píší po rozhodnutí Spolkového správního soudu o možných zákazech jízdy naftových aut německé listy. Německá vláda podle vyjádření svého mluvčího věří, že se většina měst obejde bez zákazů jízdy.

Téma verdiktu, po němž už letos v některých městech přijdou částečné zákazy jízdy starších dieselů, dominuje všem předním deníkům. "Průjezd zakázán," píše na titulní straně list Süddeutsche Zeitung. Bulvární deník Bild zase volí v nadpisu slovní hříčku, která se dá vyložit dvojím způsobem: buď tak, že Německo je zemí dieselů, nebo oslů. Zodpovědnost za současnou situaci, která může dopadnout na miliony řidičů, komentáře nejčastěji hledají u vlády a automobilek.

"Silně to zapáchá. Nejen v německých městech, ale především v ústředí koncernů ve Wolfsburgu, Ingolstadtu a Sindelfingenu," píše list Rhein Neckar Zeitung v narážce na centrály Volkswagenu, Audi a Mercedesu. "Protože odtamtud bossové po celé roky nechali z pásu sjíždět údajně čistá osobní naftová auta, která ve skutečnosti ovzduší zamořují," uvádí deník s tím, že teď ale za obrovský skandál ručí majitelé aut, která už nemají žádnou cenu.

"Přiměřené je, nechat za dovybavení dieselových vozů platit výrobce," míní list Tagesspiegel, který naráží na úvahy vybavit starší auta novými katalyzátory tak, aby je zákazy jízdy nepostihly. "Stálo by to dobrých 12 miliard eur. Kdy, když ne teď, jsou koncerny v hospodářské situaci, která jim umožní tyto náklady nést? Koneckonců to způsobily - se silnou podporou zákonodárce, který vytvořil právní šedé zóny, které firmy za pomoci všemožných technických triků využily," tvrdí deník.

Vláda podle něj nyní musí zavést modrou plaketu, která po celém Německu snadno umožní rozlišit mezi čistšími a špinavějšími diesely. Takový krok podporují i další listy, včetně Rheinische Post, podle něhož jinak hrozí, že spolkovou republiku zaplaví mnoho různých nesourodých lokálních opatření.

List Sächsische Zeitung je zase přesvědčen o tom, že by politika konečně měla začít postupovat tvrději vůči automobilovému průmyslu, za jehož chyby zatím platili jen spotřebitelé. V tomto ohledu povede podle deníku i nynější rozhodnutí soudu - i když je pochopitelné - k nespravedlnosti. "Kdo si v uplynulých letech koupil drahé auto, učinil tak v pevném přesvědčení, že tento produkt splňuje všechny právní předpisy a bude zákonodárcem zcela a dlouhodobě akceptován. Tento závazný příslib najednou neplatí," píše deník.

Za největší poražené zákazů jízdy, kterým je třeba se ještě snažit zabránit, považuje majitele aut také list Stuttgarter Zeitung. Je tomu tak přesto, že se současným skandálem toho mají nejméně k dočinění.

Německá vláda věří, že se většina měst obejde bez zákazů jízdy

Německá vláda je přesvědčena, že se ve většině znečištěných měst podaří vyhnout zákazům jízdy starších dieselových aut. Je to nadále jejím cílem, řekl na tiskové konferenci v Berlíně mluvčí vlády Steffen Seibert v reakci na úterní výrok nejvyššího správního soudu. Ministr spravedlnosti Heiko Maas (SPD) požaduje, aby automobilky na své náklady vybavily naftová auta splňující emisní normu Euro 5 a Euro 6 novými katalyzátory.

Spolkový správní soud v Lipsku v úterý rozhodl, že německá města mají kvůli ochraně čistoty ovzduší možnost zakázat jízdu naftových vozů. Musejí přitom ale přihlédnout k zásadě přiměřenosti. Konkrétní rozsudek se týkal Düsseldorfu a Stuttgartu, se zákazy už ale počítá Hamburk a uvažuje o nich i Mnichov nebo Berlín.

"My vycházíme z toho, že velká část měst, kde je jsou hranice čistoty ovzduší překročeny mírně, tento problém překoná bez jakýchkoliv zákazů jízdy," řekl dnes Seibert, podle něhož by k dodržení maximálních hodnot oxidu dusičitého (NO2) měla v těchto případech stačit i jiná opatření. "Jasným cílem spolkové vlády je vyhnout se zákazům jízdy tam, kde to je možné," zdůraznil.

Maximální povolené hodnoty NO2 loni překročilo asi 70 německých měst. Organizace na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe, která soudní případ iniciovala, očekává, že by se asi ve 30 městech skutečně mohlo podařit množství oxidu dusičitého dostatečně snížit i za pomoci jiných opatření, než jsou zákazy jízdy. Zároveň je ale přesvědčena, že zhruba ve 40 městech se jim vyhnout nepůjde.

Mluvčí vlády Seibert se také vyjádřil k tématu takzvané modré plakety, která by na celém území spolkové republiky umožnila jednoduše rozlišovat mezi čistšími a špinavějšími auty. Nová vláda, která by mohla vzniknout do dvou týdnu, se podle něj tímto tématem bude velmi brzy zabývat. Dosud takové opatření odmítala.

Dopady znečištění ovzduší na zdraví obyvatel rozhodně nejsou zanedbatelné. Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí zemře v Německu ročně asi 6000 lidí předčasně na nemoci srdce a krevního oběhu vyvolané NO2. Už v malých koncentracích může oxid dusičitý dlouhodobě vést k těžkým následkům.