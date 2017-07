Sunrise (USA) - Hokejový útočník Radim Vrbata preferoval setrvání v Arizoně, ale když se nedočkal brzké nabídky, vsadil na jistotu a upsal se v NHL Floridě. Věří, že do týmu Panthers, kteří se rozhodli při budování kádru na příští sezonu vynechat Jaromíra Jágra, dobře zapadne a potvrdí pověst dobrého střelce.

"Byla snaha se domluvit. A stěhovat se nebylo naší první volbou," přiznal zámořským médiím Vrbata nedlouho po podpisu roční smlouvy, která mu zajišťuje základní plat 2,5 milionu dolarů. S bonusy může jeho příjem vyšplhat až k částce 3,75 milionu dolarů.

Již před necelými dvěma týdny avizoval, že by v týmu Coyotes rád setrval, neboť v Arizoně se cítí dobře i jeho rodina. "Hokejově se mi tam navíc vždy dařilo. Prioritou je pro mě zůstat a myslím, že ještě jednu sezonu zůstanu, ale když se nedohodneme, tak 1. července jsem volným hráčem," řekl tehdy v rozhovoru s novináři na slavnostním večeru u příležitosti vyhlášení ankety Zlatá hokejka.

Vše je ale jinak, místo zájmu dosavadního zaměstnavatele vybíral po povedené sezoně z nabídek jiných osmi týmů. I když byl jeho agent Rich Evans i po skončení ročníku v kontaktu s generálním manažerem Johnem Chaykou, Vrbata na skutečnou nabídku od Coyotes čekal marně. Panthers se naproti tomu ozvali záhy po otevření trhu s volnými hráči. A šestatřicetiletý mladoboleslavský rodák chtěl mít jasno dříve než loni, kdy podepsal kontrakt až v polovině srpna.

Dost možná i proto, že v Arizoně skončil kouč Dave Tippett, jenž tým vedl od roku 2009, či krajan Martin Hanzal a dlouholetý kapitán Shane Doan. "Bylo těžké vstřebat, že bude potřeba se zase přestěhovat jinam. Ale celkově vzato si myslím, že je to pro mou rodinu nejlepší možný scénář," uvedl Vrbata. "Ne snad, že bych svůj odchod přímo viděl jako jasně daný, ale měl jsem takový pocit, že se to v Arizoně všechno posouvá někam jinam," dodal Vrbata, mistr světa z roku 2005.

Na klub, do něhož se během zámořské kariéry již dvakrát vracel, bude však vzpomínat výhradně v dobrém. "Jsem rád, že mě minulý rok vzali zpátky a právě s Kojoty jsem mohl prožít tisící zápas (základní části) kariéry v NHL. Vracel jsem se tam po dvou letech ve Vancouveru, kde byla první sezona dobrá, ale druhá už ne - z důvodů, o kterých vím. Bylo mi jasné, že jsem hokej nezapomněl. Potřeboval jsem jen dobrého trenéra, spoluhráče a prostor v zápasech," řekl Vrbata.

"Tušil jsem, že pokud půjdu někam, kde mi dají prostor, mohlo by to být zase jako dřív. Z tohoto pohledu se to potvrdilo," poznamenal Vrbata, který v 81 zápasech minulé sezony vstřelil 20 branek, přidal 35 nahrávek a byl suverénně nejproduktivnějším hráčem Coyotes. "O Phoenixu neřeknu nikdy nic špatného, prožil jsem tam krásné roky. A klubu přeju pouze to nejlepší," vzkázal Vrbata.

Věří, že v dresu Panthers potvrdí, že je stále produktivním kanonýrem a velmi užitečným hráčem. "Mají dva výborné centry Barkova a Trochecka, jež umí tvořit hru, připraví vám šanci, ale umí hrát i do obrany. Při tom, o jaké hráče přišli, si myslím, že hledali někoho, kdo umí vystřelit a dávat góly. A já střílím rád. Jsem z toho, jak je tým složený, nadšený. Myslím, že by to do sebe mohlo dobře zapadat. Budu se snažit odvést dobrou práci," prohlásil Vrbata.

S generálním manažerem Panthers Dalem Tallonem se navíc dobře zná. Právě on ho v sezoně 2005/06 přetáhl do Chicaga z Caroliny. "Ve třech z posledních čtyř sezon se dostal přes 50 kanadských bodů. Je to úžasný, chytrý a šikovný forvard, osvědčený střelec. Bude si s našimi centry rozumět. Jsme moc rádi, že ho máme u nás," pochvaloval si Tallon.