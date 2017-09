Praha - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran již zaregistroval čtyři volební účty kandidátů na prezidenta. S dalšími čtyřmi uchazeči úředníci řeší technické detaily, řekl ČTK člen úřadu Jiří Navrátil. Z hlavních kandidátů mají účet zaregistrovaný prezident Miloš Zeman a podnikatel Michal Horáček. Nejvíce peněz od lidí dosud vybral bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš, naopak Horáček zatím přiznal největší výdaje. Na Zemanův účet nepřestávají proudit stovky haléřových příspěvků od jeho odpůrců.

Čas na zaregistrování volebních účtů měli kandidáti do minulého pondělí. Většina prvních registrací přišla s chybami. Úřad však dává najevo, že bude zpočátku shovívavý, protože jde o novou povinnost. Do dnešního dne procesem prošli Horáček, Zeman, bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a Ivan Smetana. Další čtyři uchazeči o post prezidenta musí ještě odstranit dílčí nedostatky. Jejich jména úřad nezveřejnil. Počet registrací tak nedosahuje počtu lidí, kteří se již veřejně ke kandidatuře přihlásili.

Transparentní účty si nechali již dříve zřídit vedle Drahoše také třeba lékař a aktivista Marek Hilšer, Kulhánek kandidující za ODA, předseda strany Rozumní, hudebník Petr Hannig nebo bývalý poslanec Otto Chaloupka. Kandidovat chtějí také šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek za stranu Realisté a někdejší šéf Rusnokova kabinetu Karel Štogl. Senátorskou nominaci má jistou senátor Jaroslav Kubera (ODS), ten se chce ale o kandidatuře rozhodnout později.

Nejvíce peněz dosud od lidí dostal Drahoš, podle Lenky Pastorčákové z jeho týmu mu na účet přišlo téměř 16,8 milionu korun, za kampaň zaplatil 6,5 milionu. Nejvíce peněz dostala firma Whenever, jejímž jednatelem je Jakub Kleindienst, šéf kampaně. "Jde o servisní organizaci, tedy firmu určenou pro servis spojený s kandidaturou a pro potřebnou administraci," uvedla Pastorčáková. Nejvíce peněz dostal Drahoš od zakladatele společnosti Jablotron Dalibora Dědka, a to dva miliony korun. Částka 100.000 a vyšší přišla na jeho účet v dalších více než 40 případech.

Horáček již od počátku avizoval, že si kampaň zaplatí ze svého. Výdaje a příjmy do zřízení volebního účtu evidoval na jiném transparentním účtu. Na oba si dosud poslal téměř 16,7 milionu korun a utratil z nich přes deset milionů. Nejvyšší částky dosud odcházely především firmě Ewing Public Relations.

Současný prezident Zeman do dneška na účet dostal skoro 330.000 korun, nejvíce 50.000 korun. Na účet zároveň chodí každý den stovky darů ve výši několika haléřů, které posílají Zemanovi odpůrci. Doprovázejí je často vzkazy, ve kterých vyjadřují přání, aby se znovu o funkci neucházel. Některé jsou vulgární. Další využívají pozornosti, kterou Zemanův účet přitáhl, a zveřejňují na něm svou reklamu nebo nechávají vzkazy přátelům. Žádné výdaje Zeman dosud neuvedl.

Kulhánkovi nejvíce peněz, a to 2,5 milionu korun, poslal miliardář Pavel Sehnal, šéf ODA. Hilšer dostal nejvíce dvakrát 50.000 korun, jednou od Dalibora Dědka. Účet u dohledového úřadu má zaregistrovaný i Ivan Smetana. Jediným příspěvkem je jeho 100 korun. Na svých webových stránkách Smetana píše, že dary od příznivců nechce.

Dohledový úřad bude v příštích měsících monitorovat průběh kampaně, k jejímu financování se ale vyjádří až po volbách. Podle jednoho z členů Tomáše Hudečka chce úřad zabránit tomu, aby se zdálo, že do kampaně zasahuje a ovlivňuje voliče. Správnost financování vyhodnotí až na základě dodaného účetnictví. Kandidáti mají povinnost dárce uvést nejpozději tři dny před volbami, kompletní účetnictví pak musí předat 90 dnů po volbách. Pokud se prokáže porušení předpisů, úřad může uložit sankci. Neúspěšní kandidáti by také kvůli tomu mohli výsledek voleb napadnout u soudu. V průběhu kampaně může úřad sankcionovat třeba nezřízení účtu. Protože hlavu státu nelze kvůli trestným činům či přestupkům stíhat, postih za případný prohřešek by byl v případě prezidenta obtížně realizovatelný.