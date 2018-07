Brno - Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) bude jednat s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) o stavbě nového železničního nádraží v Brně. Za více než 40 miliard korun má vzniknout u řeky Svratky. Brno požaduje stavbu i s podzemní železnicí, která by lépe napojila nové nádraží na MHD, ministerstvo ale vybralo variantu, v níž stavba "podzemky", takzvaného diametru, zatím není. Na případné vybudování podzemní dráhy v budoucnu vznikne studie. Vokřál dnes novinářům řekl, že chce ministra přesvědčit, aby názor změnil. Chce také apelovat na to, aby stát respektoval dřívější stanovisko města. S Ťokem hodlá jednat i primátorův náměstek Matěj Hollan (Žít Brno).

Vokřál bude argumentovat tím, že trať ve variantě vybrané ministerstvem má vést památkově chráněným areálem Masné burzy. "Je to poněkud rizikové při znalosti průběhu řízení. Mohlo by to výrazně prodloužit realizaci," uvedl Vokřál. Podle něj by se tak v konečném důsledku městem preferovaná varianta s diametrem - podzemní dráhou mohla ukázat i jako levnější. "Pokud by se totiž trať nepodařila vést přes Masnou burzu, tak jsou to potom komplikace, kudy a jak ji vést," dodal.

Současné nádraží v Brně kapacitně nestačí. Politici a odborníci zvažovali, zda nové nádraží vznikne v centru pod Petrovem nedaleko současného, nebo se o necelý kilometr odsune k řece. Brno i kraj se rozhodly pro odsun, město ho ale podmínilo právě i stavbou diametru. Centrální komise ministerstva dopravy doporučila také odsun, avšak bez podmínky současné stavby podzemní dráhy.

Hollan, který požadoval nádraží v centru pod Petrovem, ale nakonec podpořil i odsun s podmínkou diametru, chce s Ťokem jednat také. Podle něj totiž Ťok prohlásil v médiích, že Brno požadavek na podzemní dráhu stáhlo. "Budu chtít vědět, kdo to stáhl," uvedl Hollan. V centrální komisi ministerstva byl totiž jen primátor Vokřál. Podle Hollana je varianta vybraná ministerstvem problematická pro budoucí zapojení diametru, navíc by podle něj mohla stavbu prodražit. "Hrozí také, že se na to (stavbu podzemní dráhy) bude desítky let čekat a doprava v Brně bez diametru zkolabuje," řekl Hollan. Minulý týden navrhoval, ať brněnští radní vyzvou vládu, aby postup ministerstva dopravy odmítla a zvolila variantu odsunu nádraží i s podmínkou vybudování diametru. Radní to ale dnes nezařadili na program, podle Hollana to nechtělo hnutí ANO. Primátor řekl, že takového kroku není potřeba, protože nejdřív musí na diametr vzniknout studie.

Primátorův náměstek Martin Ander (SZ) bude při zářijovém zastupitelstvu žádat podrobnou zprávu o tom, jak Vokřál o nádraží vyjednával. K vyjednávání ho totiž pověřilo zastupitelstvo. "Považuju za těžko uvěřitelné, že čelní představitel hlavní vládní strany primátor Vokřál nedokázal přesvědčit ministra dopravy, aby respektoval požadavek zastupitelstva a spojil přestavbu nádraží s výstavbou diametru," řekl Ander. O novém nádraží se v Brně mluví 90 let.