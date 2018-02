Dálková plavkyně a vodní záchranářka Adéla Černá se každý den koupe v lipenské přehradě. Ponor do vysekané díry v ledu nevynechává ani v mrazivém počasí. Otužování se věnuje šest let. Snímek je z 28. února, kdy se venkovní teplota v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku pohybovala kolem minus 15 stupňů.

Dálková plavkyně a vodní záchranářka Adéla Černá se každý den koupe v lipenské přehradě. Ponor do vysekané díry v ledu nevynechává ani v mrazivém počasí. Otužování se věnuje šest let. Snímek je z 28. února, kdy se venkovní teplota v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku pohybovala kolem minus 15 stupňů. ČTK/Pancer Václav

Černá v Pošumaví (Českokrumlovsko) - Bez ohledu na současné mrazivé teploty se vodní záchranářka Adéla Černá každý den koupe v lipenské přehradě. V ledu má vysekanou díru, do níž se denně na minutu až dvě ponoří. Otužování se věnuje šest let a mrazivé dny, které v těchto dnech panují, bere jako naprosto ideální počasí, řekla Černá ČTK.

"Nejde jen o to, že otužování je zdravé a člověk je díky tomu odolnější vůči nemocím. Ale pokaždé, když vylezete z té studené vody, máte hned lepší náladu, protože se vyplaví endorfiny," řekla Černá, která u přehrady žije.

K otužování ji v minulosti přivedl kamarád. Začala postupně, protože tělo si podle ní musí pomalu zvykat. "Stačí třeba i otužování na suchu. Člověk chodí méně oblečený a přizpůsobuje se tomu. Ale neznamená to, že se hned v zimě svlékne do trika. Musí postupovat pozvolna," řekla Černá.

Uvedla, že díky otužování se jí vyhýbají klasické nemoci v podobě viróz a nachlazení. "Teď jsem sice před časem měla antibiotika, což bylo snad po patnácti letech. Ale bylo to tím, že dítě přineslo nějaký vir ze školky, a tomu se těžko ubráníte," řekla.

Přestože většina lidí v těchto dnech chodí vzhledem k teplotám ven minimálně, Černá je na tom opačně. Mrazy jsou pro ní jako pro otužilce nejlepším obdobím. "My to máme horší zase v létě. To se těžko můžete někde otužovat," podotkla.