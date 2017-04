Praha - Do hor se vrátila zima se sněhem a tak vodní stavy klesly k minimům. To platí pro všechny horské toky. Na těch nížinných odtéká jarní voda, která zřejmě vydrží i do víkendu. Jak to bude se splavností některých horních toků ukáže až vývoj počasí.

Zejména v Jeseníkách, ale i na Šumavě a dílem v Krušných Horách, napadlo docela hodně sněhu. Ovšem při prvním významnějším oteplení bude ze sněhu voda. Chce to tedy bedlivě pozorovat vývoj teplot a také rychlost tání sněhu. Pokud by to bylo právě tento víkend, pak by mohly být splavné toky na Jesenicku či Šumavě nebo stékající z Krušnohoří. Zatím ale buďme při zemi. Na severu je splavná zatím jen Jizera od Spálova a Labe na středním toku.

Ovšem o víkendu se jdou raftové závody na Labi ze Špindlerova Mlýna, bude nadlepšen průtok na tomto úseku. Je však dobře se závodníkům neplést na trati. Na Vrchlabské soutěsce proběhne „kajakkros“, stále oblíbenější disciplína hlavně pro diváky. A ostatní, pokud znají a mají vybavení si mohou splout peřejnatou část Labe od Vrchlabí k Hostinnému, které stojí také za to.

Na Lužické Nise vodáci řekou odemknou od Andělské hory a nový sníh, bude-li tát, jen situaci s průtokem zlepší. Ploučnice s Bílinou jsou na dolní hranici vodních stavů, počasí to může jen vylepšit.

Na západě je dobře splavná jak Ohře, tak Berounka v celých úsecích, které vodáci běžně navštěvují. Na Berounce budou vodáci čistit další úsek řeky od odpadu.

Na Šumavě může tání nového sněhu jen vylepšit situaci. Závody na horní Otavě byly pro nedostatek vody zrušeny, řeka je sjízdná jen od Sušice. Vltava je splavná již jen od Vyššího Brodu, zde také vodáci odemknout jednotlivé úseky jak od Vyššího Brodu tak pod Českým Krumlovem, to obé v sobotu.

Orlice jsou splavné jen na dolních tocích, vodáci zde budou čistit Orlici spojenou.

Sázava na horním toku je zatím bez vody a tak je splavná jen od Stvořidel. Ale v sobotu se mohou zájemci zúčastnit „retro plavby“ z Horky do Zruče nad Sázavou, kde se v sobotu zahájí nová sezona Vodáckého muzea společným festivalem s hudbou a vstupem zdarma. Na Vysočině se trochu sněhu také objevilo, ale zatím je zde spíše sucho.

Sníh vládne i v severních moravských horách. Tak je sjízdná jen Morava z Hanušovic a Bečva od soutoku Vsetínské a Rožnovské. Opava s Odrou mají vodu na dolní toky. Situaci může změnit tání nového sněhu, které bude rychlé. Snad se jej vodáci dočkají o některém víkendu. Na jihu pak má vodu jen Dyje pod Znojmem a samozřejmě i dále k Břeclavi. Jestli se však počasí neumoudří, bude to místy v horách spíše pro lyžaře.

Splavné řeky a úseky dne 20.04.2017

Vltava – Vyšší Brod – ústí

Berounka – Plzeň-ústí

Sázava – Ledeč n.S.-ústí

Ohře – Cheb-ústí

Lužnice – Suchdol n.L. – ústí

Otava – Sušice-ústí

Labe- Vrchlabí– ústí

Jizera- Spálov-ústí

Metuje – Krčín - ústí

Bílina – Rudolice-ústí

Úhlava – Přeštice-ústí

Radbuza – Horšovský Týn-ústí

Ploučnice – Mimoň– ústí

Úpa – Havlovice-ústí

Mže – Hracholusky-soutok

Orlice – Albtrechtice-ústí

Divoká Orlice – Kostelec n.O.-ústí

Tichá Orlice – Choceň - ústí

Svratka – Židlochovice-ústí

Opava – Opava-ústí

Moravice – 0

Jihlava – Ivančice-ústí

Morava – Hanušovice – ústí

Odra – Suchdol n.O.-ústí

Bečva – Valašské Meziříčí-ústí

Dyje – Znojmo-ústí

Vojta Jančar