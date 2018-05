Londýn/Praha - Britská telekomunikační společnost Vodafone Group se dohodla na převzetí aktivit poskytovatele kabelové televize a širokopásmových služeb Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Firma dnes oznámila, že transakce v hodnotě 18,4 miliardy eur (471 miliard Kč) zahrnuje mimo jiné i největší českou kabelovou společnost UPC. Součástí transakce ale není slovenská UPC, která se nedávno spojila s českou, protože Vodafone na Slovensku nepůsobí.

Dohoda je jednou z největších akvizic v historii společnosti Vodafone. Ta je druhým největším mobilním operátorem na světě a působí také v České republice. V Česku transakce Vodafonu výrazně pomůže v nabídce takzvaných konvergovaných mobilních a fixních služeb, aby mohl lépe konkurovat firmám O2 a T-Mobile, které na rozdíl od něj vlastní pevné i mobilní sítě.

Pro zajímavost - celková hodnota transakce odpovídá více než třetině loňských příjmů českého státního rozpočtu. Vodafone podle dohody zaplatí společnosti Liberty Global 10,8 miliardy eur (276 miliard Kč) v hotovosti a navíc převezme dluh 7,6 miliardy eur (195 miliard Kč).

Součástí dohody jsou rovněž aktivity UPC v Maďarsku a Rumunsku, a také německá společnost Unitymedia. Dohodu ale pravděpodobně čeká zdlouhavé schvalování ze strany regulačních orgánů, uvedla agentura Reuters. Vodafone očekává, že transakce bude dokončena zhruba v polovině příštího roku.

Proti transakci se staví například německý telekomunikační operátor Deutsche Telekom. Vodafone o rozhovorech o převzetí některých evropských aktivit Liberty Global informoval již v únoru a šéf Deutsche Telekom Timotheus Höttges tehdy transakci označil za "zcela nepřijatelnou". Součástí skupiny Deutsche Telekom je rovněž společnost T-Mobile Czech Republic, která je podle počtu zákazníků největším mobilním operátorem v České republice.

Generální ředitel Liberty Global Mike Fries uvedl, že transakce vytvoří skupině Deutsche Telekom silnějšího konkurenta, což je podle něj v zájmu Německa. "Domnívám se proto, že to bude schváleno (regulátory) a že to rozhodně bude v nejlepším zájmu spotřebitelů," prohlásil Fries. Vodafone už před pěti lety převzal za 7,7 miliardy eur největšího německého provozovatele kabelové televize Kabel Deutschland.

Samotné schvalování transakce na úrovni evropského regulátora a Evropské komise potrvá podle generálního ředitele českého Vodafonu Petra Dvořáka od jednoho měsíce do zhruba půl roku. Pak začne fungovat integrační tým, který bude mít za úkol zajistit spojení obou firem. Vodafone po spojení získá především nabídku rychlého pevného internetu a kabelové televize na třetině území České republiky. Na zbytku území bude nadále využívat velkoobchodní nabídku firmy CETIN.

Až do uzavření obchodu bude UPC podle generálního ředitele Martina Millera dál fungovat nezávisle a vzájemně si s Vodafonem konkurovat. "Dokud nebude přijato schválení, nic se nemění ani pro zaměstnance, ani pro naše zákazníky. Společnost UPC zůstává i nadále zavázána k pokračování ve svých investicích," dodal Miller.

"Domnívám se, že to je krok Vodafonu, jak zlepšit a rozšířit své služby pro klienty. Vodafone prozatím neměl plnohodnotné fixní linky a neuměl poskytovat podobné balíčky jako konkurence. To se zmíněnou akvizicí pravděpodobně změní. Pro český trh je to zvýšení konkurence na poli obdobných služeb. Může to přinést lepší (rychlejší) připojení a zkvalitnění služeb pro všechny zákazníky jak Vodafonu, tak UPC," řekl ČTK analytik J&T banky Milan Vaníček.

Liberty Global podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy momentálně evidentně vidí příležitost k dalšímu růstu mimo Evropu, jejíž trh v segmentu svého podnikání vnímá jako přesycený a zároveň jen pomalu rostoucí, zejména v porovnání s trhy takzvaných rozvíjejících se ekonomik, například Latinské Ameriky. "Silnější pozice Vodafonu na českém trhu ale může konkurenční boj také utlumit, což by tuzemský zákazník pocítil spíše negativně," uvedl Kovanda.

UPC poskytuje televizní služby, vysokorychlostní internet nebo služby spojené s telefonováním prostřednictvím pevné linky. Počet uživatelů internetu firma v České republice v prvním čtvrtletí zvýšila o 19.300 na 500.800 a poprvé přesáhla půlmilionovou hranici. Množství předplacených TV služeb vzrostlo o 24.800 na 532.900 a počet zákazníků telefonních služeb se zvýšil o 26.200 na 173.100 uživatelů.

Vodafone v Česku loni zvýšil počet zákazníků o 187.000, tedy o pět procent, na 3,78 milionu. Podíl smluvních uživatelů se zvýšil o 1,1 bodu na 68,8 procenta. Počet uživatelů pevného internetového připojení poněkolikáté stagnoval na úrovni 14.000 připojených.