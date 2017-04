Praha - Stát příští rok vydá na své pojištěnce, tedy děti, důchodce či nezaměstnané, o 3,5 miliardy korun víc než letos. Podle návrhu ministerstva zdravotnictví, který dnes projednala vláda, bude odvádět na jednoho pojištěnce měsíčně o 49 korun víc. Měsíční částka pojistného se tak zvýší na 969 korun. O schválení nařízení informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Umožní to zlepšit financování léčby a pokračovat ve zvyšování platů zdravotníků," uvedl premiér na twitteru. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) později doplnil, že zvýšením plateb se docílí nejen růstu platů a mezd ve zdravotnictví, ale i modernizace nemocnic. Předpokládá, že díky rostoucí ekonomice příští rok příjmy zdravotních pojišťoven z odvodů porostou o dalších devět miliard korun. Celkem by tak nárůst měl činit 12,5 miliardy korun.

Stát platí pojistné za zhruba 5,95 milionu lidí, mezi kterými jsou především děti, důchodci či nezaměstnaní. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Výše pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pro letošní rok dosahuje základ 6814 korun, měsíční platba za jednoho pojištěnce je 920 korun. Pro příští rok by se základ měl zvednout na 7177 korun a měsíční pojistné na 969 korun.

Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že letos stát vydá na platbách za státní pojištěnce 65,8 miliardy korun, příští rok by to mělo být 69,3 miliardy korun. Tyto platby tvoří necelou čtvrtinu z příjmů veřejného zdravotního pojištění, které by letos měly dosáhnout 276,59 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu korun nižší.

Peníze, které stát pošle do systému navíc, by měly podle ministerstva sloužit především k personální stabilizaci ve zdravotnictví. Vláda už dříve slíbila, že by se platy v nemocnicích měly v příštím roce zvednout o deset procent.

Zvýšení plateb za státní pojištěnce ocenil poslanec opoziční TOP 09 Jiří Skalický. Růst úhrad za státní pojištěnce je podle něj v době, kdy se daří ekonomice, logickým a očekávatelným krokem. "Systém veřejného zdravotního pojištění je postaven na principu solidarity a stát tak navýšením plateb dohání částky, které platí jiné skupiny. Na druhou stranu každoroční licitace o tom, kolika korunami navíc stát přispěje, je nedůstojná," uvedl.