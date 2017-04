Praha - Vytvoření poradního sboru, série vzdělávacích kurzů, informační kampaň či včasné rozesílání varování by mělo pomoci při ochraně tzv. měkkých cílů před teroristy. Počítá s tím koncepce ministerstva vnitra pro roky 2017 až 2020, kterou ve středu projedná vláda. ČTK má materiál k dispozici.

Jako měkké cíle označuje ministerstvo vnitra místa s vysokou koncentrací lidí, která nejsou trvale chráněna a jsou snadno dostupná. Jde například o obchodní, kulturní a sportovní centra, nemocnice, kluby, školy, turistické památky, hotely, dopravní prostředky nebo kostely.

Podle koncepce je třeba se věnovat preventivním opatřením, přestože se zatím teroristické útoky Česku vyhýbají. "Stát a společnost se musí připravovat na potenciální teroristický útok (...) Důvodem je aktuální tendence teroristů útočit právě na tyto snad dostupné cíle," stojí v materiálu.

Za útoky na měkké cíle lze považoval například i střelbu v restauraci v Uherském Brodu, při které zemřelo osm lidí a pachatel. Za další podobný útok koncepce označuje napadení ve žďárské škole, při němž zemřel šestnáctiletý student.

Koncepce chce vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné pružně, komplexně a rychle reagovat na hrozby útoků. Cílem je také dosáhnout stavu, kdy bude podstatná část těchto cílů schopna zareagovat na útok tak, že případné škody budou nižší, než kdyby je útok zastihl nepřipravené.

Podle koncepce by měl vzniknout poradní sbor, který bude spadat pod ministerstvo vnitra. Spolupracovat by v něm měli zástupci ministerstev, samospráv a subjektů sdružujících například pořadatele velkých kulturních akcí. Plány dál počítají s tím, že vznikne série vzdělávacích kurzů a veřejných materiálů k ochraně měkkých cílů. Vzdělávání by se mělo týkat zástupců bezpečnostních složek, kteří budou v přímém kontaktu s provozovateli či organizátory akci a budou jim poskytovat pomoc. Zdarma by se měli ke vzdělání dostat i zájemci, kteří o kurzy projeví zájem.

Cílem koncepce je i vytvořit informační kampaň pro veřejnost. Posledním bodem je včasné rozesílání varovných informací. "Z předchozích útoků ve světě je zřejmé,že po jednom útoku následoval buď synchronizovaně nebo s mírným časovým zpožděním ve stejné lokalitě útok další," uvádí materiál pro vládu.

Od loňského roku v souvislosti s měkkými cíli v Česku funguje nepřetržitá policejní linka, na které operátoři radí majitelům a provozovatelům veřejně přístupných objektů a pořadatelům sportovních, kulturních a jiných společenských akcí v otázkách zajištění bezpečnosti.

Vláda loni schválila protiteroristický balíček obsahující opatření, která mají snížit riziko teroristického útoku.