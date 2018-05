Praha - Vláda v demisi dnes probere plán vybavit obce s rozšířenou působností technologiemi a systémem pro vyřizování řidičských průkazů. Stát to vyjde na 23 milionů korun za čtyři roky provozu systému. Od července bude možné si vyřídit řidičský průkaz na jakémkoli z 206 úřadů s rozšířenou působností. Ministři se budou zabývat také financováním výzkumu v příštích letech, finanční pomocí africkým zemím a vyslechnou informaci o projednávání sporného návrhu změn služebního zákona. V souvislosti se sporem o podporu zahraničních misí mezi hnutím ANO a KSČM, která plánuje podporu menšinové vlády hnutí s ČSSD, se jeví jako zajímavý bod programu informace o nasazení sil a prostředků rezortu obrany v zahraničních operacích v roce 2017.

Ministři se budou zabývat také návrhem na zavedení nároku chudších lidí na advokáta na účet státu při zastupování v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních. Předlohu o zajištění právní pomoci Sněmovně podobně jako v minulém volebním období předkládá skupina poslanců KSČM. O nároku na právníka na účet státu by podle normy rozhodoval soud, který by měl taky pravomoc takový verdikt zrušit.

Vláda v demisi posoudí také návrh poslanců STAN, podle kterého by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Podobnou úpravu předložili už před rokem kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Tehdejší koaliční vláda změnu podpořila, Sněmovna v předvolebním složení ale nestihla loni předlohu projednat.

Třetí poslaneckou iniciativou, kterou dnes ministři posoudí, je novela zákona o směnárenské činnosti upravující možnosti a podmínky odstoupení od směnárenského obchodu spotřebitelem. Návrh hnutí STAN počítá také s rozšířením povinností směnárníků a úpravou postihů.

Ministři se budou zabývat také zaváděním vysokorychlostního internetu, podíl budov připojených k něm by měl do příštího roku stoupnout z předloňských 63 na 82 procent. To znamená, že počet objektů připojených komerčními poskytovateli stoupne za tři roky o téměř půl milionu na 2,7 milionu. Vyslechnou zprávu, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravuje na příští rok dvě důležité aukce kmitočtů pro mobilní sítě LTE nebo 5G s očekávaným výnosem nejméně osm miliard korun. Nabízet bude frekvence v pásmu 700 MHz uvolněné po přechodu digitálního TV vysílání na standard DVB-T2 a kmitočty v pásmu 3,5 GHz.