Praha - Rodičům dvou a více dětí by mohly klesnout sociální odvody ze současných 6,5 procenta až na nulu v závislosti na počtu potomků. Vláda dnes podpořila návrh novely o pojistném na sociální zabezpečení, která s tím počítá. Novináře o tom informoval vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Před týdnem kabinet kvůli neúčasti lidoveckých ministrů projednávání bodu přerušil.

Zaměstnanci nyní odvádějí na sociální pojištění 6,5 procenta ze základu příjmu. Rodičům dvou dětí by podle návrhu měly odvody klesnout na pět procent, u tří dětí na 2,5 procenta. Matky či otcové čtyř a více dětí by neposílali nic.

O stejnou část by se snížily sazby osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Rodiče bez potomků či s jedním potomkem by zůstali na 29,2 procenta. U dvou dětí by sazby klesly o 1,5 procentního bodu na 27,7 procenta, u tří dětí by činily 25,2 procenta a u čtyř a více dětí 22,7 procenta.

Kabinet se k návrhu vrátil po čtvrt roce. Projednávání novely ministerstva práce přerušil v prosinci. Proti záměru se tehdy postavilo ministerstvo financí. Vadil mu pokles příjmů z pojistného i růst výdajů na další úředníky. Výhrady měly i jiné resorty, zaměstnavatelé či odbory.

Nižší odvody by měl jen jeden z rodičů. Podle ministerstva práce by je mohlo získat na 730.000 lidí, tedy kolem 13 procent pracovníků. Příjmy do systému, z něhož se vyplácejí důchody, by podle propočtů klesly o 3,8 miliardy korun. Bělobrádek odmítá, že by stát přišel o peníze. "Ty peníze zůstanou v kapsách pracujících rodičů. Tento systém nemá žádný význam pro ty, kteří do práce nechodí. Naopak zůstanou těm, kteří se o děti starají," uvedl.

Ministerstvo práce si od novely slibuje vyšší porodnost. V podkladech pro vládu uvedlo, že důchodový systém je "založený na platbách budoucích generací". Snížení sazeb má "ocenit zásluhy" rodičů na výchově dalších plátců odvodů. Podle autorů by lidem s výdělkem kolem 23.000 korun zbylo po úpravě v peněžence měsíčně podle počtu dětí zhruba o 340 až 1500 korun víc, u výdělku kolem 46.000 by to bylo o téměř 700 až 3000 korun víc.

Podle ministerstva financí jsou navrhované změny nesystémové, nejsou technicky domyšlené, prohloubily by schodek rozpočtu a vzrostla by administrativa.