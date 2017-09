Praha - Po koaličním jednání se v pražské Strakově akademii bude dnes dopoledne vláda jako celek poprvé věnovat návrhu rozpočtu na příští rok. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli oznámil, že oproti červnovému návrhu rozpočtu zvýšil díky odhadu ryhlejšího růstu ekonomiky příjmy o 21 miliard korun. Stále mu ale kvůli nárokům na navýšení platů chybí zhruba osm miliard korun. Návrh vláda dnes zřejmě neschválí, za týden ho hodlá představit tripartitě. Dohodu může hledat do konce září, tedy zákonné lhůty pro odevzdání návrhu Sněmovně.

Vedle celkového plánu na hospodaření státu, který počítá se schodkem 50 miliard korun, probere kabinet i navrhované příjmy a výdaje Státního fondu rozvoje bydlení.

Kabinet probere také návrh na zvýšení odměn členů obecních a krajských zastupitelstev, počítá s tím, že by si starostové a primátoři od příštího roku mohli polepšit zhruba o 8,5 procenta. V závislosti na velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, by mohli vydělávat od 36.500 korun do téměř 95.000 korun. Vláda posoudí také výsledky loňského hospodaření zdravotních pojišťoven, na programu má i výroční zprávu o dopadu hazardních her.

Ministerstvo práce a sociálních věcí kabinetu představí návrh, aby krajané, kteří přesídlili s podporou státu do Česka a mají nízký důchod, mohli v budoucnu dostávat zvláštní příspěvek. Zajistil by jim minimální příjem na živobytí. Mohl by činit dvojnásobek životního minima, nyní je to 6820 korun. Ministerstvo financí se záměrem nesouhlasí. Výhrady má i resort vnitra, který by měl příspěvek vyplácet. Podle ombudsmanky by dávka měla být vyšší.