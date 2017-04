Praha - Vláda nesouhlasí s tím, aby soudy mohly za jakékoli trestné činy spáchané pod vlivem drog ukládat zákaz řízení motorových vozidel nebo letadel. K návrhu poslanců ČSSD dnes přijala negativní stanovisko, protože tuto sankci nepovažuje za přiměřenou, řekl na tiskové konferenci ministr pro lidská práva a šéf legislativní rady vlády Jan Chvojka (ČSSD). Zákonem se bude zabývat Sněmovna, může ho přijmout i přes nesouhlas kabinetu.

"Tento návrh dostal negativní stanovisko jednomyslně. V určitých aspektech by byl i proti duchu ústavy a proti některým principům trestního zákoníku. My jsme toho názoru, že sankce by nebyla přiměřená," řekl Chvojka.

Nyní mají soudy možnost trestat zákazem určité činnosti jen lidi, kteří spáchali trestný čin přímo v souvislosti s touto činností.

Předkladatelé tvrdí, že nynější úprava je problémová v případě, že pachatelem je narkoman, který opakovaně přestupuje zákon pod vlivem drog. "Je účelné v takovém případě chránit společnost a umožnit soudu, aby uložil zákaz řízení například motorových vozidel, pokud zjistí, že pachatel má řidičské oprávnění, a může tedy též řídit vozidla, či dokonce pilotovat letadlo pod vlivem drog," napsali autoři v čele s předsedou ústavně-právního výboru Jeronýmem Tejcem ve zdůvodnění.

Připouštějí, že o odebrání řidičského nebo pilotního oprávnění je možné rozhodnout v navazujícím správním řízení. Postup ale podle nich není efektivní, navíc vyvstává otázka, zda by nešlo o nepřípustný druhý trest v téže věci.

Rozhodování o normě bude na zákonodárcích. Je možné, že ji nestihnou do podzimních sněmovních voleb projednat a spadne takzvaně pod stůl.