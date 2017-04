Praha - Vláda nebude před Ústavním soudem hájit zákon o střetu zájmů přezdívaný lex Babiš, který napadli prezident Miloš Zeman a poslanci hnutí ANO. Ministr pro lidská práva a šéf legislativní rady vlády Jan Chvojka (ČSSD) dnes v tiskovém prohlášení oznámil, že proti vstupu do soudního řízení se postavili ministři ANO a KDU-ČSL.

"Respektuji rozhodnutí vlády, která většinově rozhodla, že vláda nebude vedlejším účastníkem řízení Ústavního soudu ve věci stížnosti na zákon o střetu zájmů. Mrzí mne to, neboť jsem přesvědčen, že při projednávání tak závažného zákona by česká vláda měla být prostě při tom," uvedl Chvojka.

"Nebyl to koaliční návrh, který by šel přes vládu, který by vláda podpořila. Takže tady si myslím, že je zbytečné, aby se vláda k tomu přidávala. Myslím, že Ústavní soud dokáže správně posoudit, zdali to je v rozporu s Ústavou či nikoli," řekl novinářům ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), proč hlasoval proti. Podotkl také, že Chvojka byl v určitém střetu zájmů, protože sám jako poslanec předložil pozměňovací návrh, proti kterému se Zeman a poslanci ANO vymezují.

Rozhodnutí vlády nevstoupit do soudního řízení kritizoval předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. "Musím uznat, že vláda je konzistentní. Před konfliktem zájmů, který zavedla jako normu, strká neustále hlavu do písku. Je to její ostuda," napsal na twitteru.

Zákon o střetu zájmů, který nabyl účinnosti v první polovině února, omezuje přístup firem, které patří členům vlády, k některým státním podporám. Podle Zemana je protiústavní, protože porušuje zákaz diskriminace na základě majetku. Zákon také zakázal členům vlády vlastnit média. Postihl zejména podnikání vicepremiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, který kvůli němu převedl své firmy Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Chvojka dnes obsah zákona obhajoval. "Co je dobrého, morálního, či ústavního na tom, že by firmy člena vlády mohly čerpat miliardy ze státních zakázek a dotací a že by člen vlády vlastnil a ovládal média? Co jiného je střet zájmů než toto," uvedl v prohlášení.