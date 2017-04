Část řidičů autobusů v Královéhradeckém kraji vyjela 5. ledna v reflexních vestách na protest proti tendru kraje na autobusové dopravce pro roky 2017 až 2026. Podpořili tím akci odborů nazvanou Vesty pro Královéhradecký kraj. Odbory žádají zrušení tendru. Tvrdí, že zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů.

Část řidičů autobusů v Královéhradeckém kraji vyjela 5. ledna v reflexních vestách na protest proti tendru kraje na autobusové dopravce pro roky 2017 až 2026. Podpořili tím akci odborů nazvanou Vesty pro Královéhradecký kraj. Odbory žádají zrušení tendru. Tvrdí, že zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů. ČTK/Taneček David

Praha - Vláda dnes vyhradila maximálně 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na pomoc krajům v souvislosti se zvýšením mezd řidičů linkových autobusů, uvedl na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). O formě chce s kraji jednat. Návrh, se kterým dnes přišel Sobotka, počítal s tím, že peníze rozdělí mezi regiony ministerstvo dopravy, pokud prokážou jejich oprávněné využití na mzdy řidičů. S plánem souhlasili lidovci, ministr financí Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že s krokem nesouhlasí. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že čtvrteční stávce řidičů tento krok vlády nezabrání.

Řidiči linkových autobusů naplánovali na čtvrtek kvůli mzdám celostátní stávku. Nakonec postihne zřejmě pět krajů, ale ve větším rozsahu pouze Jihomoravský. Středula po dnešním rozhodnutí vlády o vyhrazení peněz na mzdy řidičů potvrdil, že stávka se konat bude. "Slib je jedna věc, realita druhá," řekl v České televizi. "My jsme nechtěli stávku, ale situace je už taková, že stávka zítra (ve čtvrtek) proběhne," dodal.

Schválená částka by podle Sobotky měla kompenzovat krajům zhruba polovinu letošních nákladů spojených s navýšením platů, které vychází z loňského nařízení vlády. S konkrétní podobou podmínek pro rozdělení peněz by měl podle Sobotky přijít do konce dubna ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ten návrh označil za nefunkční a v krátkém čase neproveditelný.

Babiš ČTK sdělil, že s návrhem nesouhlasil. "Kraje mají celkem meziročně navíc o 10,8 miliardy Kč. Peníze pro řidiče mají schválené ve svých rozpočtech. 400 milionů korun státní rozpočtové rezervy jsem počítal použít na platy učitelů v regionálním školství," napsal v textové zprávě.

Ťok dříve navrhoval, aby do krajů putovaly na opravy silnic nižších tříd čtyři miliardy korun, z toho 2,5 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy. Po vleklých sporech s ČSSD kabinet koncem února z rezervy uvolnil půl miliardy. Rozhodnutí kritizovala šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO), podle níž mohly kraje miliardu navíc vynaložit právě na platy řidičů.

Sobotka dnes řekl, že se svým návrhem přišel, protože žádný nenabídli Ťok a Babiš. Kabinet podle něj nemůže krajům zaplatit celou zhruba miliardovou částku, protože má i jiné výdaje. Podle Babiše by měla vláda dát raději víc peněz na opravy silnic, pokud má pocit, že chce krajům přispět. "Peníze na platy řidičů mají kraje zajištěné a schválené," uvedl.

Podobně jako Sobotka se vyjádřil vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). "Ten původní návrh ministerstev dopravy a financí vůbec nekoresponduje s dlouhodobou strategií ministerstva financí, které říká, že si jednotlivé resorty mají najít rezervy ve svých vlastních kapitolách," uvedl. Kraje by podle Babišovy rétoriky měly hospodařit jako firmy a peníze si najít samy, řekl Bělobrádek novinářům během dnešního jednání kabinetu.

Na čtvrteční stávku se chystají hlavně šoféři autobusů na Moravě

Stávka řidičů linkových autobusů kvůli nízkým mzdám bude ve většině krajů zřejmě symbolická nebo žádná. Plošný protest očekává Asociace krajů jen v Jihomoravském kraji, kde nevyjede zhruba 30 procent linek. V dalších čtyřech krajích půjde podle asociace o lokální protesty. Na jihu Čech se dnes podařilo hrozbu stávky zažehnat díky dohodě kraje s dopravci, kteří souhlasili s tím, že se budou na zvýšení mezd řidičů podílet.

Největší problémy přinese čtvrteční stávka zřejmě cestujícím v Jihomoravském kraji. Na 67 z celkem 225 linek autobusy nevyjedou vůbec a na 71 linkách pojedou jen částečně. MHD v Brně a linky z Brna do okolních vesnic s označením do čísla 99 pojedou bez omezení. S výjimkou MHD v Blansku pojedou městské autobusy i v dalších okresních městech, vyplývá z údajů na webu koordinátora jihomoravské dopravy Kordis JMK.

Nejasnosti zatím panují v Olomouckém kraji. Podle odborářů se protestu na Jesenicku a Šumpersku zúčastní asi dvě stovky řidičů. Dopravní společnost Arriva Morava i krajský koordinátor dopravy ale shodně tvrdí, že od odborářů dosud nemají seznam stávkujících. Dopravce proto netuší, jak bude stávka ve čtvrtek ráno vypadat. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku řidiči autobusů stávkovat nebudou.

Ke stávce se připojí také řidiči MHD v České Lípě. Vedení města se dnes se zástupci dopravní společnosti BusLine dohodlo, že zajistí linky, které přepravují nejvíce lidí.

Na jihu Čech řidiči ve čtvrtek stávkovat nebudou. Jihočeských kraj se dnes dohodl s dopravci, kteří souhlasili s tím, že se budou na zvýšení mezd podílet. Krajští zastupitelé už v březnu vyčlenili na zvýšení mezd řidičů 50 milionů korun.

Na Vysočině se čtvrteční stávka dotkne několika linek z Jihomoravského kraje, například na Žďársku. Linkových autobusů objednávaných Krajem Vysočina se stávka zřejmě nedotkne.

Podobně na tom budou i cestující v Pardubickém kraji, konkrétně na Orlickoústecku a Svitavsku. Stávka se tam bude týkat 38 spojů, které jezdí z Olomouckého kraje.

Žádné problémy ve čtvrtek neočekávají autobusoví dopravci v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Podobná situace je podle zjištění ČTK i ve středních Čechách, kde se někteří řidiči ke stávce zřejmě připojí aspoň symbolicky. V Moravskoslezském kraji šoféři autobusů stávkovat nebudou.

Vláda stanovila od začátku letošního roku minimální mzdu na 98,10 Kč za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Zavedla také příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Podle odborů ale řidiči v některých krajích dostali přidáno méně, než očekávali.