Praha - Vláda bude o zvýšení platů učitelů a dalších státních zaměstnanců dále jednat, pokračovat má v pondělí. Novinářům to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Na dnešní koaliční schůzce v Lednici na Břeclavsku se strany zatím nedohodly, všechny však shodně uvádějí, že učitelům přidat chtějí a že nechtějí zvyšovat plánovaný schodek rozpočtu na příští rok padesát miliard korun. Nejdříve se však musí dohodnout na tom, odkud peníze vezmou, a poté se musí shodnout na míře zvýšení platů. Podle Sobotky je konečný termín na konci září.

Jednání o zvýšení platů jsou součástí debat o tvorbě státního rozpočtu na příští rok. Ve hře je až patnáctiprocentní zvýšení platů učitelům a desetiprocentní ostatním státním zaměstnancům. Členové vládní koalice se také liší v názoru na to, zda mají učitelé dostat přidáno už od listopadu nebo až od začátku příštího roku. Zároveň koalice řeší přidání peněz vysokým školám.

Pro zvyšování platů už od listopadu je sociální demokracie, ostatní koaliční partneři chtějí i kvůli složitější administrativě přidávat až od ledna. "Chceme přidat od listopadu 15 procent učitelům a deset procent hasičům, policistům a dalším zaměstnancům veřejné správy. Od ledna chceme přidat deset procent lékařům a zdravotním sestrám," uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Pro výraznější zvýšení platů učitelům je i ANO vzhledem k tomu, že v dřívějších letech rostly jejich platy pomaleji než u ostatních státních zaměstnanců. "Roční dopad do rozpočtu navrhovaného růstu je 25 miliard korun. Proto považujeme za důležité si říct, jaké jsou možnosti. Až budeme mít výsledek, můžeme se bavit od kdy a jak je reálné platy zvýšit," uvedl za ANO místopředseda strany Richard Brabec.

Peníze na platy by měly jít nejpravděpodobněji z nevyčerpaných rezerv ministerstev a také z peněz, které do rozpočtu proudí díky vývoji ekonomiky, který je úspěšnější, než se předpokládalo. "Upravili jsme výhled letošního rozpočtu, nyní máme k dispozici 16 miliard," uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Rád by však, aby nešly peníze pouze na platy, ale například také na investice ministerstva dopravy či na potřeby ministerstva vnitra na zajištění bezpečnosti.

Členové koalice také vyzývají k dialogu a klidu odboráře, kteří hrozili stávkou učitelů, pokud se dnes vládní strany na zvýšení platů nedohodnou.