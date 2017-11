Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku v sobotu a dnes dopoledne stál kvůli silnému větru. Turisté mohli po většinu víkendu při cestě na nejvyšší českou horu využít pouze spodní úsek z Pece na Růžovou horu. Dnes před polednem se lanovka znovu rozjela. ČTK to řekl náčelník lanovky Jiří Martinec.

Na hřebenech Krkonoš mrzlo a od pátku napadlo několik centimetrů nového sněhu. Sníh je i v Peci pod Sněžkou.

"Dopoledne horní úsek stál, teď je už v provozu. Nahoře ráno dost foukalo, a to mezi 18 až 20 metry za vteřinu. Těžko říci, jestli pojede i odpoledne. Od 15:00 má zase přijít silnější vítr, tak uvidíme. Lidé, kteří chtějí jet lanovkou, by měli sledovat webové stránky www.snezkalanovka.cz, kde jsou aktuální informace o provozu," uvedl Martinec.

Vítr dnes ráno na Sněžce dosahoval rychlosti přes 64,5 kilometru v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. "V sobotu jel jen dolní úsek. Odbavili jsme asi 430 lidí. Je vidět, že i v tomto období lidé přijíždějí," uvedl Martinec.

Lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku od 30. října prochází pravidelnou podzimní údržbou a pokud to počasí dovolí, je v provozu jen o víkendech a na státní svátek 17. listopadu. Důvodem omezení provozu je pravidelná podzimní údržba lanové dráhy.

Na hřebenech Krkonoš leží až čtvrt metru sněhu, začalo sněžit v pátek večer. Dnes na Sněžce mrzlo, teplota se pohybovala slabě pod nulou. Chladno bylo i na Luční boudě, která je v nadmořské výšce 1410 metrů. "Dnes dopoledne jsme tu měli 3,7 stupně pod nulou, sněhu u meteorologické stanice jsme naměřili 23 centimetrů. Je to průměr, někde je to vyfoukané na trávu, jinde je naopak nafoukáno více. Začalo sněžit v pátek večer, letos je to už druhý sníh. Od pátku nasněžilo tak 15 centimetrů," uvedla spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová.

Technici při pravidelné odstávce lanovky dělají kompletní údržbu a servis tratí. Například půjde o promazání a prohlídku kladek, diagnostiku ložisek, kontrolu lanových kotoučů a převodovek motorů. Do plného provozu v zimní sezoně se lanovka rozjede v sobotu 9. prosince. Návštěvnost lanovky byla v letní sezoně průměrná. V září a v říjnu horní úsek lanovky stál kvůli silnému větru častěji než loni.

Kabinová lanovka je po kompletní rekonstrukci v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček z roku 1949. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka Správy KRNAP. Ve špičkách se tak u lanovky tvoří až několikahodinové fronty.