Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Vítkovic vyhráli ve 34. kole extraligy na ledě Litvínova 2:1 a bodovali tak v devátém utkání za sebou. Duel rozhodl gól Romana Szturce ve 24. minutě. Severočeši doma nebodovali po čtrnácti zápasech, naposledy na Stadionu Ivana Hlinky vyhrál v základní hrací době v polovině září Chomutov.

Litvínov se musel v posledním zápase v roce 2016 obejít bez trojice obránců základní sestavy, větší problémy však měla Verva v útoku. "Vázla nám souhra ve všech fázích hry, protože to jsou všechno kreativní obránci, takže to byla ztráta. Neměli by však být mimo hru příliš dlouho," řekl asistent trenéra Vervy Darek Stránský k absencím Kubáta, Pavelky a Sörvika.

Do první šance se dostal v šesté minutě hostující Tomi, který prověřil Januse střelou z bez přípravy. Další příležitost si vytvořil kapitán Vítkovic Olesz, jenž však nedokázal trefit odkrytou branku domácích. Do vedení se Vítkovice dostaly v 9. minutě, kdy Němec rychlou střelou nad lapačku překvapil Januse.

Na druhé straně mohlo být bleskově vyrovnáno, Válek však zblízka Dolejše překonat nedokázal. V 13. minutě se už ale domácí vyrovnání dočkali. Pilař od modré vypálil a Gerhát puk chytře tečoval mimo dosah hostujícího brankáře.

"Hosté hráli výborně, dobře bruslili a napadali nás. Je vidět, že se jim daří. Horko těžko se s nimi hraje. My jsme se málo tlačili do branky a nebyli jsme důrazní. Příště musíme zjednodušit hru," řekl obránce Zbyněk Sklenička.

Druhá třetina jednoznačně vyzněla pro hosty z Vítkovic, z branky se ale radovali pouze jednou. V 24. minutě dokázal nedůraznou litvínovskou obranu potrestat rychlým blafákem Szturc. Další šanci měl Kucsera, který zblízka prověřil Januse. Poté se ukázali hostující obránci, nejprve Sloboda bombou od modré vyprášil Janusovi betony, následoval Barankova tvrdá střela a následná Oleszova teč, litvínovský brankář ale držel domácí ve hře. V 38. minutě ukázal svou šikovnost Olesz, který z otočky od mantinelu poslal bekhendem přesný pas rozjetému Hudečkovi, ten ovšem zblízka Januse překonat nedokázal.

Do třetí části vstoupili domácí aktivně a snažili se vyrovnat. V 44. minutě se pokoušel Martin Hanzl z otočky překvapit Dolejše, ten ale byl připraven. Litvínov si vytvořil převahu, vyrovnat se mu ale nepodařilo. V 54. minutě se řítil Válek sám na Dolejše, podruhé v utkání ale selhal. Následovala Hüblova střela z mezikruží a poté i další pokus Martina Hanzla. Dolejš však dovedl Vítkovice k výhře.

"Jsme rádi, že jsme na vítězné vlně. Každý bod je dobrý. Na tabulku nekoukám, musíme makat a pokorně sbírat bodík po bodíku," řekl Daniel Dolejš, jenž si na severu Čech připsal 36 úspěšných zákroků.

Hlasy trenérů po utkání:

Darek Stránský (Litvínov): "Zápas se nám nepovedl. Bylo to takové vlažné, nešly nám dvě třetiny nohy. Výkon nebyl takový, jaký bychom si v posledním utkání v roce představovali. V posledních deseti minutách jsme do toho dali všechno. Bylo tam vidět nasazení, urputnost i zarputilost. Měli jsme i šance, ale za předvedený výkon jsme si vyhrát nezasloužili. Není to dobrý konec roku, ale věřím, že v novém roce navážeme na předešlé výkony."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Vstoupili jsme do zápasu velice solidně. I druhá třetina nebyla špatná, ale nedokázali jsme proměnit šance. Třetí třetina nám trochu svázala ruce, protože hráči chtěli vyhrát, ale možná se toho trochu báli. Pouštěli jsme soupeře do obrovských šancí, málem se nám to vymstilo. Naštěstí jsme to ale ubránili, získali tři body a jsme za to rádi."

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Gerhát (K. Pilař, V. Hübl) - 9. E. Němec (Vandas, D. Květoň), 24. Szturc (Balán). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Jiří Svoboda, Rozlílek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5757.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Gula, Z. Sklenička, K. Pilař, K. Černý, F. Pavlík, Kokeš - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Šimeček, Trávníček - Babincev, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Vítkovice: Dolejš - Sloboda, Urbanec, Sedlák, Baranka, Kovář, Výtisk - Tybor, Roman, Kucsera - Hudeček, Stastny, Olesz - Vandas, E. Němec, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Trnka a V. Vůjtek st.