Praha - Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na rozšíření Kongresového centra Praha (KCP) se stala španělská kancelář OCA. Novinářům to dnes řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a zástupci KCP. Stavba nové budovy by mohla začít asi za tři roky a vyjde na stovky milionů korun. Do soutěže se přihlásilo 76 návrhů, z nichž do druhého kola postoupilo šest. Všechny soutěžní návrhy si mohou lidé prohlédnout od středy v KCP.

"KCP bylo v minulosti často kritizováno pro jeho ne sexy vzezření. Je sice veliké a na prestižním místě, přesto neposkytovalo dostatek výstavních prostor. Výběr nám trval dlouho a musím říct, že ze 76 návrhů nebylo úplně snadné vybírat. Nicméně jsem ráda, že jsme se shodli na tomto návrhu, protože tvoří kontrapunkt k té velké hmotě, na kterou jsme zvyklí," řekla Krnáčová.

Nová budova bude sloužit pro doprovodné výstavy jednotlivých kongresů. Bude stát na jih od stávající a bude mít podlouhlý tvar. Hlavní výstavní hala bude mít variabilní vnitřní prostor a bude jej možné upravit podle potřeb té které výstavy.

Vítězný návrh neřeší pouze novou budovu, ale rovněž její okolí. Členové architektonické kanceláře uvedli, že prostor v okolí KCP je nyní neuspořádaný. Jejich cílem tak bylo zlepšit veřejný prostor a propojit KCP s jeho okolím. Rovněž chtěli, aby Pražané a návštěvníci měli pocit, že prostor v okolí centra jim patří. "Původní budova postrádá kontakt se svým okolím," řekl jeden z nich.

Stavba nové haly by mohla začít podle vedení KCP a organizátora architektonické soutěže Igora Kovačeviče za dva a půl až tři roky. Nyní začne centrum pracovat na projektu a shánět potřebná razítka. Náklady jsou podle předsedy představenstva KCP Radima Haluzy odhadovány na 300 až 600 milionů korun.

Kromě dostavby haly investuje centrum také do oprav staré budovy. Má se zlepšit interiér, proměnou projdou i technologie a kompletně bude v KCP nová wi-fi síť, kabely a datové zásuvky. Další peníze dá centrum do digitálního navigačního systému. Investuje i do bezpečnosti; v budově bude lepší kamerový systém.

KCP, původně Palác kultury, se stavělo od roku 1976 pět let, mimo jiné pro sjezdy tehdy vládnoucí komunistické strany. Patří údajně k nejméně oblíbeným pražským stavbám, podle odborníků ale třeba akustika Kongresového sálu patří k nejlepším na světě.