Nové Město na Moravě (Žďársko) - Trenéři Zdeněk Vítek a Ondřej Rybář se na střelnici objali a plácali si s okolím. "To je super!" křičeli do vysílaček kolegům podél trati po triumfu Gabriely Koukalové, která na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě ovládla závěrečný závod s hromadným startem.

"Musím říct, že tyhle emoce jsou asi největší. Už jsem vzpomínal na mistrovství světa a svěťáky tady doma a to jsou momenty, které vám v srdci zůstanou. Na medaile se zapráší, ale tyhle momenty vám zůstanou navždy," řekl šéftrenér Rybář.

Bývalý reprezentant Vítek vede ženský národní tým dva roky a rovněž se podílí na rozvoji Koukalové. I pro něj byla její výhra velkým úspěchem. "Nevím, jestli se dá k něčemu přirovnat. Každá výhra je jiná, ale doma před tolika lidmi, to je velké. Poděkování patří lidem, že přišli, a velké Gábině, že to dokázala," řekl Vítek.

Koukalová výborně běžela a rozhodlo, že zvládla čistě obě střelecké položky vstoje. "Tam je důležitá každá položka, každá rána, co spadne, ale stojky byly zvládnuté," souhlasil Vítek a přiznal, že na poslední stojku se nedíval do dalekohledu. "Trochu jsem se bál, ale zvládla to perfektně," chválil.

Jako tradičně vytvořili fanoušci biatlonistům fantastickou atmosféru. Dnes přišlo 34 tisíc lidí a vítězství Koukalové udělalo za čtyřdenním Světovým pohárem zlatou tečku. "Tady to vždycky medailí začínalo," připomněl Vítek úspěchy české smíšené štafety v Novém Městě na Moravě a s úsměvem dodal: "A teď to medailí končí."

Chvilku se zdálo, že nadšení fanoušci areál fanděním "zboří", jak hlasitě oslavovali Koukalovou. Trenéři, stojící dole na stadionu před střelnicí, si vychutnávali oslavy s nimi. "To je šílený. Ty lidi jsou super. Co k tomu říct? Nádherné," uvedl Vítek.