Cleveland (USA) - Společnost Facebook se začala zabývat tím, jak se lépe vypořádat s videonahrávkami s násilným a dalším nevhodným obsahem, informovala dnes agentura Reuters. Reaguje tak na čin sedmatřicetiletého Steva Stevense, který na svém účtu v neděli zveřejnil v krátkém sledu tři videonahrávky. V první tvrdí, že se chystá spáchat vraždu, na druhé zastřelí čtyřiasedmdesátiletého Roberta Godwina a na třetí se k činu přizná. Záznam vraždy v Clevelandu zůstal na stránkách facebooku celé dvě hodiny. Policie po Stevensovi už třetí den usilovně pátrá.

Na jiném videu Stevens zmiňuje svou závislost na hazardu, konstatuje, že vše prohrál a vinu za to, k čemu dojde, připisuje své přítelkyni Joy Laneové. Její jméno donutil vyslovit i Godwina, kterému před výstřelem řekl: "To, co se vám stane, je její chyba." V dalším videozáznamu uvádí, že už zabil 13 lidí a nepřestane, dokud jej nechytí. Podle vyšetřovatelů byl Godwin zatím jedinou Stevensovou obětí.

Společnost Facebook v pondělí oznámila, že se začala zabývat tím, jak kontrolu násilného obsahu lépe zvládat. Stevens tři zmíněná videa umístil na facebook v rozpětí několika minut. Jeho účet společnost zablokovala 23 minut po ohlášení videa. "V tomto případě nám první video nikdo neohlásil, dostali jsme pouze hlášení o druhém videu - se střelbou - po více než hodině a 45 minutách poté, co bylo vyvěšeno," informoval za společnost Facebook Justin Osofsky.

Jmenovaná žena prostřednictvím textové zprávy televizi CBS potvrdila, že měla s podezřelým několikaletý vztah a že se k ní i jejím dětem choval dobře. Stevens pracoval jako poradce ve společnosti, jež mladým lidem pomáhá rozvíjet profesní schopnosti a najít si práci. Zaměstnavatel si Stevense před nástupem důkladně prověřoval a nic znepokojujícího neobjevil.

Policie po Stevensovi usilovně pátrá už třetí den. Požádala o pomoc veřejnost a vypsala odměnu 50.000 dolarů (1,25 milionu Kč) za poskytnutí informace vedoucí k jeho dopadení. Zároveň vyzvala obyvatele států Ohio, Indiana, Michigan, New York a Pensylvánie k obezřetnosti, neboť Stevens podle ní může být kdekoli. Signál jeho mobilního telefonu byl naposledy detekován v neděli odpoledne ve městě Erie v Pensylvánii, 170 kilometrů východně od Clevelandu.