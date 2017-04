Praha - Kniha o válečném pilotovi, průvodce literárním festivalem nebo kniha, která ukazuje propojení umění a sportu zvítězily v 52. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku. Ceny se dnes předávaly v Letohrádku Hvězda, celkem jich pořadatelé rozdali 36. Soutěž, v níž bylo letos rekordních 250 publikací, hodnotí technickou i výtvarnou stránku. Letos poprvé estetické kvality posuzovala mezinárodní porota.

Výstava oceněných knih bude v letohrádku otevřena do 28. května a doplní ji výběr Nejkrásnějších knih světa 2015 zapůjčených nadací Stiftung Buchkunst. Soutěž o nejkrásnější knihy vydané v tuzemsku pořádá ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví. Ministr kultury Daniel Herman dnes předával první ceny v sedmi soutěžních kategoriích.

Ve vysoké konkurenci mezi krásnou literaturou se nejlépe umístil titul Letec Otto Hanzlíček vydaný nakladatelstvím Labyrint. Knihu s podtitulem Válečná cesta československého stíhacího pilota připravil Matěj Hanauer, praprasynovec Otty Hanzlíčka (1911 až 1940), československého pilota 312. perutě R.A.F. Publikace klade důraz na autentičnost vyprávění a rodinný charakter příběhu, provázejí ji nikdy nepublikované snímky a charakterizuje ji velkorysé grafické zpracování.

Porota v téže kategorii udělila druhou a dvě třetí ceny, jednu z nich si odnesla kniha Jezero, s níž autorka Bianca Bellová letos zvítězila v soutěži Magnesia Litera. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění je podle poroty publikace StArt s podtitulem Sport jako symbol ve výtvarném umění, která představuje sport v předních dílech světového i českého umění.

Nejkrásnější knihou pro děti se stala Hafanova dobrodružství z dílny Kudlapress. Trilogie má podobu pracovních sešitů, které připravily Juliána Chomová a Klára Kolářová a jsou inspirované volnočasovými sešity Albatrosu z 60. let.

Nejkrásnější knihou v kategorii odborné literatury se stal Tabook Bedekr z nakladatelství Baobab. Festival malých nakladatelů Tabook v Táboře, které toto nakladatelství před pěti lety založilo, prezentuje autorské knihy a jeho program doplňují autorská čtení, přednášky, setkání s nakladateli, divadla i výtvarné dílny. Mezi odbornou literaturou bodovaly také obsáhlé publikace Design v českých zemích 1900-2000 a titul Před komiksem, který popisuje formování domácího obrázkového seriálu ve druhé polovině 19. století.

Jako nejlepší autorskou knihu porota vybrala publikaci Jindřicha Štreita Kde domov můj. Kniha z nakladatelství wo-men vyšla k jeho 70. narozeninám, překračuje hranice klasické publikace a je z ní zvláštní umělecký objekt. Zpracovává Štreitovo téma lidí bez domova.

Cenu Arna Sáňky za nejlepší studentskou práci dostali studenti Ostravské univerzity za knihu Oáza, která mapuje prostředí ostravské avantgardní hudební scény. Nejlepší grafičkou do 30 let se stala Nikola Hoření za svou knihu Kéž by!, která získala i čestné uznání Svazu polygrafických podnikatelů. Hoření do knihy nakreslila svá přání a tužby, které listováním ožívají, jak se díky optickému efektu dávají do pohybu.