Praha - Většina tuzemských bank v listopadu mírně zdražila hypotéky, nejčastěji od 0,1 do 0,3 procentního bodu. Další se k tomuto kroku chystají. Vyplývá to z ankety ČTK mezi bankami. Důvodem byl růst úrokových sazeb, když bankovní rada České národní banky zvýšila 2. listopadu základní sazbu o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Současně dále stoupají ceny bytů a podmínky pro získání hypotéky jsou přísnější. V Praze developeři prodali ve třetím čtvrtletí 1200 nových bytů, zhruba o 450 méně než je součet za ostatní regiony. Až dosud to bylo opačně.

Komerční banka zvýšila od středy 8. listopadu úrokové sazby pro hypoteční úvěry o 0,2 procentního bodu. Pro nejčastější dobu fixace na tři až pět let činí nová sazba 2,49 procenta ročně s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) do 80 procent, řekl ČTK mluvčí banky Pavel Zúbek.

Hypoteční banka přistoupila ke zvýšení sazeb ode dneška. U tří a pětiletých fixaí v pásmu LTV do 80 procent o 0,1 bodu, u ostatních fixací do tohoto pásma o 0,2 bodu. "Zvýšení je ovlivněno současnou situací na trhu a hlavně zdražením mezibankovních zdrojů," sdělila mluvčí banky Andrea Vokálová.

Raiffeisenbank od listopadu zvedla sazby hypoték o 0,1 bodu u kratších fixací a o 0,2 až 0,3 bodu u delších. U nejžádanější fixace na pět let sazbu nezměnila a ta zůstala na 1,99 procenta. "V souvislosti se zvyšováním základních sazeb ze strany ČNB lze u hypotečních úvěrů předpokládat další postupné zvyšování úrokových sazeb," uvedla mluvčí banky Petra Kopecká.

Rovněž UniCredit Bank od listopadu zareagovala mírným zvýšením úrokové sazby o 0,1 bodu u všech fixních hypoték. Důvodem je podle mluvčího banky Petra Plocka nárůst ceny zdrojů na mezibankovním trhu. Moneta Money Bank zvýší v druhé půlce listopadu úrokové sazby napříč všemi fixacemi, a to v rozmezí 0,1 až 0,3 procentního bodu.

Česká spořitelna u osmileté a desetileté fixace zvedla sazbu o 0,2 procentního bodu, u pětileté o 0,1 bodu. Zároveň klientům nabídla patnáctiletou fixaci. "Vzhledem k tomu, že se úrokové sazby začínají zvedat a očekává se i jejich další růst, mají klienti nyní jednu z posledních šancí zafixovat si aktuální úrokovou sazbu na co nejdelší období," upozornil mluvčí ČS Filip Hrubý.

Wüstenrot hypoteční banka v tuto chvíli neplánuje zvýšení úrokových sazeb hypoték. Srpnové zvýšení základní úrokové sazby ze strany ČNB se podle manažera vývoje bankovních produktů skupiny Wüstenrot Jiřího Klose do cen hypotečních úvěrů promítlo přibližně do jednoho měsíce. Podobný scénář pro koncové klienty se dá očekávat i tentokrát, podotkl.

"ČNB v minulých dnech opět zvýšila sazby, které mají přímý dopad na úrokové sazby úvěrů. Jde o očekávaný krok a dochází tak již od léta k dalšímu, postupnému zdražování," shrnula situaci analytička poradenské firmy Partners Lucie Drásalová. "Do jara očekávám ještě jedno zdražení hypoték o 0,2 až 0,25 bodu, ať už na popud ČNB či vlivem konkurenčního prostředí. Půjde o ty nejzajímavější hypoteční úvěry s dobou fixace na pět let," poznamenala.

Průměrná úroková sazba hypoték jde v letošním roce podle Fincentrum Hypoindexu postupně nahoru. V září mírně stoupla na 2,04 procenta ze srpnových 2,01 procenta. Údaje za říjen budou příští týden. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta.

V Praze se ve 3. čtvrtletí prodalo méně nových bytů než v krajích

V Praze developeři prodali ve třetím čtvrtletí 1200 nových bytů v bytových domech, zhruba o 450 méně než je součet za ostatní regiony. Až dosud to bylo opačně, v prvním čtvrtletí loni se v hlavním městě prodalo o téměř 500 nových bytů více než v regionech. V Praze stál na konci září metr čtvereční nového bytu 83.150 korun, v mimopražských regionech v průměru 48.034 korun. Vyplývá to ze společných statistik developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které má ČTK k dispozici.

"Trh s byty táhnou ve valné většině zemí místní metropole. V Česku tomu začíná být přesně naopak. Kvůli tomu, že v Praze chybí podpora nové bytové výstavbě, klesá nejen zásoba bytů, ale i prodeje. Naopak ve vybraných regionech se daří prosadit bytové projekty mnohem rychleji, jak dokládají poslední čísla o prodejích," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Trigema eviduje údaje o cenách nových bytů v regionech od začátku roku 2016. S výjimkou letošního prvního čtvrtletí, kdy byly prodeje zhruba vyrovnané, jich developeři prodávali v hlavním městě o stovky více. Ve třetím čtvrtletí se ovšem situace výrazně změnila.

Loni developeři v Praze prodali 6650 nových bytů. To bylo o 35 procent více, než v souhrnu za ostatní kraje. Za prvních devět měsíců letošního roku jich bylo naopak o osm procent více v regionech.

V Praze se letos do konce září prodalo 4050 nových bytů, v mimopražských regionech 4387. Více než třetina jich připadala na Středočeský kraj, v Plzeňském kraji to byla asi pětina, v Jihomoravském kraji 17 procent. Naopak v některých krajích se počty nových prodaných bytů nepočítají ani v desítkách. V Ústeckém kraji jich developeři prodali 17, na Vysočině 19 a ve Zlínském kraji 30. Kvůli tak nízkému počtu by údaje o průměrných cenách v těchto regionech nebyly vypovídající.

V Praze byla průměrná cena nového bytu v porovnání s průměrem za ostatní regiony o tři čtvrtiny vyšší. Za Prahou následovaly Jihomoravský (51.556 korun za metr čtvereční), Olomoucký (50.650 Kč), Plzeňský (49.166 Kč) a Středočeský kraj (49.159 Kč).

V krajích, kde se počet prodaných bytů alespoň přiblížil padesátce, se dá nejlevnější nové bydlení pořídit v Moravskoslezském kraji. Metr čtvereční tam vyjde v průměru na 31.204 korun. V Pardubickém kraji je cena zhruba o 4000 korun vyšší.