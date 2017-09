Zlín - Veterináři dnes povolili odstřel divočáků v ohnisku nákazy africkým morem prasat na Zlínsku, kde to dosud bylo zakázané. Mimořádné opatření zveřejnila odpoledne Státní veterinární správa (SVS) na své úřední desce. Za každé ulovené divoké prase v takzvané červené zóně bude myslivcům náležet zástřelné ve výši 4000 korun, řekl dnes ČTK Petr Majer z tiskového oddělení SVS.

Odstřel divokých prasat budou zajišťovat pouze vybraní a proškolení lovci z mysliveckých sdružení a honebních společenství. V každé honitbě mohou v průběhu 24 hodin lovit pouze tři lidé, myslivečtí hospodáři musejí lov koordinovat se svými kolegy ze sousedních honiteb. Mezi jednotlivými lovy je třeba dodržovat minimálně jednodenní přestávku, aby se populace divočáků zklidnila.

V ohnisku nákazy budou moci myslivci střílet poze dospělé kusy. Všichni ulovení divočáci budou vyšetřeni na africký mor prasat a poté skončí v kafilerii. V oblasti navíc zůstane asi 115 hektarů nesklizených zemědělských plodin, ve kterých bude lov nadále zakázán.

"Budeme obcházet místa, o kterých víme, že se zde černá zvěř zdržuje. Ale není to tak, že hned dneska padne 50 prasat," uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. Myslivci, kteří se o odstřel postarají, už podle něj absolvovali veškerá potřebná školení. Poslední se na Zlínsku uskutečnilo minulý týden.

Do terénu se chystají vyrazit například členové Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková. Jeho předseda a zároveň starosta Lukova Jiří Jangot (NK) dnes ČTK řekl, že spolek už vytipoval čtyři až pět lidí, kteří absolvovali potřebná školení a budou divočáky střílet. "Měli by to být zkušení chlapi, kteří dokáží odlovit prase bez následných dosledů a hledání," uvedl.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mají přísná opatření své opodstatnění. "Občané, kteří nejsou myslivci, ani neví, že když to prase trefí klidně takzvaně na komoru, nebo do srdce, tak ono nepadne hned, ale běží a ztrácí krev třeba několik desítek metrů. My potřebujeme, aby prasata zůstala v tom území. To znamená tam, kde by to bylo tak, že to prase může běžet ještě kilometr dva tři, tak, aby se nám dostalo mimo toto území a mohlo infikovat jinde," řekl Čunek.

Myslivci v červené zóně mají k dispozici i osm odchytových klecí. V nejbližší době se do nich pokusí začít odchytávat divoká prasata, a snižovat tak i tímto způsobem populaci černé zvěře. "Zatím lákáme, přikrmujeme, ale prasata obcházejí klec dokola, dovnitř zatím nešlo žádné. Prasata jsou chytrá zvěř. Díky nesklizené pšenici a kukuřici mají švédské stoly s potravou a nemají důvod, aby do klece vlezla," řekl Jangot.

Do lesů, polí a na polní cesty v ohnisku nákazy, které lemují pachové a elektrické ohradníky, má veřejnost stále zakázaný vstup. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud veterináři nemoc prokázali téměř u sta uhynulých divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.