Zlín - Veterináři dnes povolí odstřel divočáků v ohnisku nákazy africkým morem prasat na Zlínsku, kde to dosud bylo zakázané. Mimořádné opatření vydá Státní veterinární správa (SVS) odpoledne. ČTK to dnes řekl Petr Majer z tiskového oddělení SVS.

Odstřel divokých prasat budou zajišťovat pouze vybraní a proškolení lovci z mysliveckých sdružení a honebních společenství. V takzvané červené zóně však zůstane 115 hektarů nesklizených zemědělských plodin, ve kterých bude lov nadále zakázán.

"Budeme obcházet místa, o kterých víme, že se zde černá zvěř zdržuje. Ale není to tak, že hned dneska padne 50 prasat," uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík. Myslivci, kteří se o odstřel postarají, už podle něj absolvovali veškerá potřebná školení. Poslední se na Zlínsku uskutečnilo minulý týden.

Na oficiální vydání mimořádného opatření povolujícího odstřel v ohnisku nákazy čekají například členové Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková. Jeho předseda a zároveň starosta Lukova Jiří Jangot (NK) ČTK řekl, že spolek už vytipoval čtyři až pět lidí, kteří absolvovali potřebná školení a budou divočáky střílet. "Měli by to být zkušení chlapi, kteří dokáží odlovit prase bez následných dosledů a hledání," uvedl Jangot.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mají přísná opatření své opodstatnění. "Občané, kteří nejsou myslivci, ani neví, že když to prase trefí klidně takzvaně na komoru, nebo do srdce, tak ono nepadne hned, ale běží a ztrácí krev třeba několik desítek metrů. My potřebujeme, aby prasata zůstala v tom území. To znamená tam, kde by to bylo tak, že to prase může běžet ještě kilometr dva tři, tak, aby se nám dostalo mimo toto území a mohlo infikovat jinde," řekl Čunek.

Myslivci v červené zóně mají k dispozici i osm odchytových klecí. V nejbližší době se do nich pokusí začít odchytávat divoká prasata a snižovat tak i tímto způsobem populaci černé zvěře. "Zatím lákáme, přikrmujeme, ale prasata obcházejí klec dokola, dovnitř zatím nešlo žádné. Prasata jsou chytrá zvěř. Díky nesklizené pšenici a kukuřici mají švédské stoly s potravou a nemají důvod, aby do klece vlezla," sdělil Jangot.

Do lesů, polí a na polní cesty v ohnisku nákazy, které lemují pachové a elektrické ohradníky, má veřejnost stále zakázaný vstup. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud veterináři nemoc prokázali téměř u sta uhynulých divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.