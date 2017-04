Praha - Čeští veterináři objevili v kuřecím mase z Brazílie bakterie salmonely. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. V době odběru vzorků ze dvou nevyhovujících zásilek bylo ve skladech v Královéhradeckém kraji a na Vysočině 940 kilogramů masa, další se dostalo do stravovacích zařízení. V dalších pěti tunách masa z Brazílie v Olomouckém kraji veterináři zjistili vyšší obsah vody, než dovoluje legislativa. Podle ministerstva zemědělství není možné plošný zákaz dovozů brazilského masa do Česka zavést, ač si to přeje Agrární komora ČR.

Obě zásilky jsou stahovány z oběhu. Spotřebitelé, kteří zjistí, že výrobek zakoupili, jej mohou vrátit v místě prodeje, uvedla SVS.

Brazilské úřady obvinily místní zpracovatele a vývozce masa, že léta prodávali zkažené hovězí a drůbeží maso a upláceli kvůli tomu místní hygieniky i politiky. Bakterie už dříve odhalili v mase z tohoto státu slovenští veterináři.

Závadné maso bylo v Česku nalezeno v prodejně Makra v Hradci Králové-Březhradě a ve skladě společnosti Bidfood ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Tato zásilka měla mít až pět tun. "Ještě dnes bychom se měli dozvědět, do kterých stravoven bylo maso distribuováno. Ty o tom okamžitě uvědomíme, aby přijala taková opatření, aby nedošlo k ohrožení spotřebitelů," řekl ČTK Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Agrární komora ČR volá po zákazu dovozu masa z Brazílie, případně ze všech jihoamerických chovů. "V tomto případě jde pro naše spotřebitele o vysoce rizikovou záležitost, která musí být okamžitě, ale zároveň koncepčně řešena, a to i nekompromisním zákazem všech dovozů tak, aby byl eliminován dopad na ohrožení zdraví spotřebitelů," řekl ČTK prezident komory Zdeněk Jandejsek.

Podle ministerstva to ale není možné, zákaz by musela zavést celá Evropská unie jako celek. Česko by to však uvítalo. "V pondělí na radě v Lucemburku jsme uvedli, že do doby došetření celé kauzy bychom uvítali úplný zákaz dovozu, protože danou kauzu považujeme za závažné systémové selhání," sdělila ČTK mluvčí resortu Markéta Ježková. Zatím tedy dozorové orgány přísněji kontrolují brazilské výrobky.

Podle náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra slíbila Evropská komise provedení auditu. "Je potřeba na Brazilce přitlačit, protože to nejsou první problémy s brazilskými dovozy. Evropská komise tam v minulých letech našla celou řadu pochybení," sdělil náměstek.

Brazilské maso začali veterináři více kontrolovat po vypuknutí aféry. Od té doby pozastavila Státní veterinární správa distribuci 800 tun masa, 270 tun ještě zadržuje.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění salmonelózu. Do organismu bakterie pronikají výhradně ústy a vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou. Salmonelu lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Pro silného a zdravého jedince nebývá onemocnění obvykle nebezpečné. Ohroženi mohou být starší či nemocní lidé a malé děti, hůře se totiž vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.

Vloni bylo do Česka z Brazílie přímo dovezeno 1163 tun drůbežího masa. Hovězí nebylo napřímo z Brazílie v posledních dvou letech dovezeno žádné. "Přesto se pochopitelně maso od brazilských producentů na českém trhu objevuje prostřednictvím obchodování se subjekty z jiných členských zemí EU. Dle statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu pocházelo z Brazílie v loňském roce necelých 800 tun hovězího a 6000 tun drůbežího masa dovezeného na český trh," uvedl už dříve za Státní veterinární správu Petr Majer.