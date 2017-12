Praha - Ve středu se po téměř třech dnech otevřou nákupní centra a velké obchody. Obchodníci spustí povánoční výprodeje i v kamenných prodejnách, v e-shopech již slevy běží od pondělí. Prodejci slibují slevy v řádu desítek procent. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musely mít podle zákona od poledne 24. prosince zavřeno.

Obchodní řetězec Tesco spustí výprodeje v 07:00. Vztahovat se budou na stovky produktů, a to na sortiment hraček, vánočních dekorací, oblečení, kosmetiky nebo vybraných domácích potřeb a elektroniky. "Povánoční slevy jsou u našich zákazníků oblíbené. Důvody jsou výhodnější ceny a větší klid při nakupování," uvedl manažer spotřebního zboží Aleš Pavlík.

V IKEA vánoční výprodeje začnou 27. prosince a potrvají až do 17. ledna. "Vánoční výprodeje jsou mezi zákazníky velmi oblíbené a zahrnují několik set produktů napříč celým sortimentem od nábytku až po bytové doplňky. Slevy dosahují výše až 50 procent. Každý z obchodních domů IKEA má vlastní výprodejovou nabídku," dodala mluvčí Zdenka Pecková.

V prodejnách Expert Elektro poběží výprodeje do konce ledna nebo do vyprodání zásob. "Do povánočních výprodejů zařadíme široký sortiment zboží, včetně nejžádanějších kategorií jako jsou mobilní telefony, IT technika, malé kuchyňské spotřebiče, bezdrátové příslušenství nebo herní elektronika," uvedla vedoucí marketingu Expert Elektro Zuzana Adámková.

"Cílem výprodejů je doprodání skladových zásob staršího zboží ještě předtím, než naskladníme nové položky. Ale vedle toho budou slevy i na standardní sortiment," uvedla mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

Datart slibuje průměrnou slevu více než 35 procent, příslušenství zlevní až o 80 procent. "Slevy budeme vypočítávat z reálných cen, za které zboží budeme prodávat v půlce prosince," uvedla Iva Pavlousková z Datartu. V lednu pak spustí druhou vlnu výprodejů, kam bude doplňovat další výrobky.

V nákupním centru Freeport Fashion Outlet odstartovaly výprodeje již dnes. "Ještě nižší ceny se promítnou prakticky do veškerého sezónního sortimentu. Půjde o klasickou zimní i jarní kolekci a sportovní oblečení a obuv," uvedla marketingová manažerka centra Anna Karásková.