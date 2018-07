Praha - Velitelství vojenských kybernetických sil, které armáda plánuje vybudovat, by mohlo sídlit v Brně. Mělo by vzniknout od počátku příštího roku, operační schopnosti nabude o rok později. Nová jednotka bude mít časem 400 až 500 vojáků, náklady budou v řádu stamilionů. Velení armády věří tomu, že se mu podaří přivést především mladé odborníky. Novinářům to dnes řekli Miroslav Feix, který je pověřen vybudováním jednotky, a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Podle Feixe je současná společnost závislá na internetu a zranitelnost státu na internetu stoupá. "Kybernetické útoky se stávají hrozbou pro bezpečnost státu," podotkl. Mezery, které České republika v dané oblasti má, jsou podle něj zatím malé, pokud by ale oblast informačního působení byla podceněna, mohly by se výrazně rozšířit. "Musíme vytvořit kybernetické síly, které budou schopny vést bojovou činnost v kybernetickém prostoru a podílet se na společných operacích," řekl Feix. Nová jednotka bude mít za úkol integrovat a propojit stávající schopnosti a vytvořit chybějící síly.

Poznamenal, že loni si vojáci zabývající se v armádě kybernetickými otázkami ujasnili společně s Vojenským zpravodajstvím a bezpečnostním ředitelem ministerstva obrany rozdělení kompetencí a co bude kdo dělat na praktické úrovni. "Bráníme vlastní sítě, vlastní části kybernetického prostoru, získáváme informace pro své vlastní potřeby a působíme na taktické a operační úrovni operací," řekl.

Vytvoření velitelství je naplánováno na začátek ledna 2019, od července pak vznikne výkonná část jednotky. Ta získá operační schopnosti od roku 2020 a plné operační schopnosti asi od roku 2025. V té době by v jednotce mohlo být 400 až 500 lidí. Mimo nákladů na "lidskou sílu" se podle něj investice budou pohybovat v řádu stovek milionů. Opata poznamenal, že armáda bude chtít přitáhnout především mladé lidi, kterým dá příležitost, ke které by se jinde těžko dostávali.

Sídlo velitelství by mohlo být v Brně, kde sídlí další instituce, které se touto problematikou zabývají.