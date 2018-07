Špageta dlouhá 580 centimetrů vykrojená z jednoho kusu cukety je od 26. července 2018 registrovaná jako rekord v kategorii gastronomie. Tip na to, jak lze zpracovat úrodu, dal dvaatřicetiletý vegan Jakub Skočdopole z Polné na Jihlavsku. V Pelhřimově špagetu vyřezal pod dohledem komisařů z Agentury Dobrý den registrující české rekordy. Váží 43 gramů a vznikala z kusu dlouhého 17 centimetrů. Než úplně vyschne, bude k vidění v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit.

Pelhřimov - Špageta dlouhá 580 centimetrů vykrojená z jednoho kusu cukety je ode dneška registrovaná jako rekord v kategorii gastronomie. Tip na to, jak lze zpracovat úrodu, dal dvaatřicetiletý vegan Jakub Skočdopole z Polné na Jihlavsku. V Pelhřimově špagetu vyřezal pod dohledem komisařů z Agentury Dobrý den registrující české rekordy. Váží 43 gramů a vznikala z kusu dlouhého 17 centimetrů. Než úplně vyschne, bude k vidění v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit.

Cuketové špagety jsou pro rekordmana Skočdopole obvyklou součástí jídelníčku zejména v letní sezoně. Od dětství rád vaří. Od 14 let ale výhradně vegetariánsky a od 25 let vegansky. Dovedla ho k tomu etická otázka a ohled ke zvířatům. Na ovoci a zelenině, ze kterých připravuje jídla především, oceňuje jako propagační výtvarník barevnost. "Nebaví mě jen vaření, ale i to, jak jídlo na talíři upravovat. A v tom je zelenina a ovoce bezkonkurenční," řekl ČTK. Rekordmanem je jen z recese, většinou připravuje snáze konzumovatelná sousta.

A zřejmě by dokázal zpracovat i rekordní výpěstky, které agentura v minulosti zaznamenala. Největší cuketu vypěstoval Oldřich Jan Váňa z Ostravy, byla dlouhá 51 centimetrů, v nejširším místě měla obvod 42 centimetrů a vážila 4,241 kilogramu. Jednu z rekordně velkých hub našel Zdeněk Rafaj z Humpolce. Zcela zdravý křemenáč březový vážil 1492 gramů, tedy skoro kilo a půl. Byl vysoký 22 centimetrů a průměr jeho klobouku byl 31 centimetrů. "V době vrcholící sklizně bychom rádi pobídli ostatní pěstitele, kterým se letos zadařilo, aby nás oslovili," řekl šéf agentury Miroslav Marek.