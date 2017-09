Praha - Vědcům z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR se podařilo objevit látku, která má pozitivní účinky při léčbě obezity a cukrovky druhého typu. Látka působí na jiné receptory než dosavadní obdobné přípravky, a proto by u některých pacientů mohla být vhodnější. Zatím se účinky potvrdily u myší. O další vývoj látky včetně klinických studií projevila zájem farmaceutická firma Novo Nordisk, vědci s ní podepsali smlouvu v polovině srpna. Martin Fusek z ÚOCHB ČTK řekl, že v ideálním případě by se mohl nový lék objevit na trhu za osm let.

Látku objevil tým Lenky Maletínské, který se zaměřil na syntézu a zkoumání takzvaných modifikovaných analogů přirozených neuropeptidů. Jde o skupinu látek, které mají vliv na příjem potravy. Zjednodušeně řečeno, včas člověku při jídle řeknou, že víc už by jíst nemusel. "Má to pozitivní efekty při úpravě stavu, který nastává při diabetu II. typu," vysvětlil Fusek.

Možné léčivo vědci z Centra vývoje originálních léčiv ÚOCHB testovali na myších a potkanech s vyvolanou obezitou. Prokázalo se, že snižuje příjem potravy. "Odbourávají se především tuky, ne svalová hmota," řekl vědec. Výsledkem je, že zvíře hubne a upravuje se mu metabolismus cukru.

Léků s podobnými efekty je více, účinkují ale trochu jiným způsobem. "Ty naše cílí na jiné receptory, které dosud nebyly využívány," uvedl Fusek a dodal, že pro některé lidi s obezitou či cukrovkou druhého typu může být tato cesta vhodnější než ty dosavadní.

Fakt, že o výsledky projevila zájem velká farmaceutická firma, považují vědci za úspěch a doklad toho, že jsou na správné cestě. "Zahraniční firmy nesáhnou na něco, co není kvalitní," uvedl vědec. Na vývoji spolupracoval i Fyziologický ústav Akademie věd ČR a trval pět let. V případě, že by se účinky odzkoušené na hlodavcích potvrdily u lidí, mohl by být nový lék na trhu za dalších osm let.

Není to první úspěch odborníků ze stejného pracoviště. V minulosti se jim například podařilo vyvinout látku z oblasti antivirotik, o niž také projevila zájem farmaceutická firma. Vyvíjí se už zhruba tři roky, práce ještě není u konce.