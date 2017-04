Zlín - Ve zlínském závodu společnosti Mitas, která vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky, byla dnes po poledni dvouhodinová výstražná stávka. Zapojilo se do ní asi 500 lidí, řekl ČTK předseda odborové organizace Vladislav Jandásek. V závodě pracuje zhruba 700 lidí. Odbory již delší dobu požadují zvýšení mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly.

Na dnešek připravily odbory také stávkový mítink, na místo v blízkosti závodu dorazilo několik set lidí s transparenty, řada jich pískala na píšťalky. Nesli transparenty s nápisy "Za poctivou práci odpovídající mzdu", "Šéfové kynou, dělníci hynou", "KonecLevnePrace", "Platím účty, živím rodinu, za 14.000 dřu bídu a vidím mizinu". Přijeli i zástupci dalších odborových svazů, kteří akci podporují, včetně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Stávková pohotovost v závodu platí od 10. března. Do dnešní stávky se zapojily všechny provozy s výjimkou hasičů či elektrikářů. Dnešní akce by podle Jandáska měla vyjednávání výrazně posunout, další jednání je naplánováno na 20. dubna. "Teoreticky by tam k dohodě dojít mohlo, byť to nebude oficiálně kolektivní vyjednávání," uvedl Jandásek. Podle něj však není vyloučeno, že se do té doby stávka bude opakovat. Jandásek nechtěl vyčíslit ztrátu, kterou majiteli dnešní stávka způsobila. "Někoho z vedení to ale asi bolet bude," uvedl.

Lidé ve zlínském závodě podle něj vydělávají průměrně 14.000 či 15.000 korun čistého měsíčně. "Na třísměnný chemický provoz je to nepřijatelné. Náš požadavek je, že by mzda měla být 19.000 nebo 20.000 korun čistého," řekl Jandásek. V otrokovickém závodě Mitas jsou podle něj mzdy o asi 5000 korun vyšší, v otrokovickém výrobci pneumatik Continental Barum prý až o 10.000 korun vyšší.

Také Středula dnes po mítinku ČTK řekl, že postavení zaměstnanců zlínského závodu je v rámci oboru zoufalé. "Je to taky vzkaz pro majitele, aby se v České republice choval důstojně. Tyto mzdy by v jakékoliv jiné zemi severského modelu byly naprosto nedůstojné," uvedl. Ke stávkové pohotovosti se schylovalo už loni, Mitas však coby součást českého gumárenského holdingu ČGS HOLDING koupila švédská skupina Trelleborg. Odbory pak chtěly počkat, jak se k věci postaví nový majitel. Kvůli nízkým mzdám byla vyhlášena stávková pohotovost také v pražském závodě.

Proti nízkým mzdám se na mítinku hlasitě ohradila řada lidí. "Je to náročný provoz, jsou tady benziny, chemikálie, všechno to dýcháme," uvedl jeden stávkující. Například sedmapadesátiletý Jaroslav Dovrtěl pracuje v Mitasu 17 let. "Dcera chodí na střední školu, 4000 korun dám na ni, co se 14.000 čistého. Říká se, šetřte na důchody, ale z čeho. Moje matka ještě žije, taky se o ni starám, bere ten důchod to samé co já výplatu. Nejsem sám, nikdo není spokojený s platem," uvedl Dovrtěl.

Vedení společnosti dnes oznámilo, že zaměstnancům zlínského a pražského závodu jednostranně zvýšilo mzdy. Podle Jandáska jde ve zlínském závodě průměrně o zvýšení o sedm procent u dělníků, což znamená asi 1700 korun, a 2,8 procenta, tedy asi 700 korun, u technicko-hospodářských pracovníků. "To ale není dostatečné. Je to účelové, že ta informace vyšla dnes. Došlo k navýšení o částku, kterou dlouhodobě odmítáme v rámci kolektivního vyjednávání. Je to jen divadýlko pro média," uvedl Jandásek.

Mitas v pražském a zlínském závodě zvýšil mzdy zpětně od ledna. "To je první z připravovaných kroků, díky kterým si naši zaměstnanci celkově polepší," uvedl Ralph Kellenberger, který je pověřený vedením kolektivního vyjednávání za společnost. "Vedení Mitas věří, že se obě strany vrátí k jednacímu stolu, kde se dohodneme na reálném řešení a nová kolektivní smlouva bude podepsána. To se již podařilo v závodu v Otrokovicích a míchárně směsí ve Zlíně," uvedl Kellenberger.