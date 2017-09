Zlín - Ve Zlínském kraji se v těchto dnech natáčí film režiséra Dana Svátka Úsměvy smutných mužů. Snímek vzniká podle stejnojmenné knihy Josefa Formánka, pojednává o čtyřech mužích, kteří se setkávají v protialkoholní léčebně. Je to film nejen tragický, ale i úsměvný, řekl dnes ve Zlíně novinářům Formánek, který také překonal alkoholovou závislost. Toto období se mu stalo inspirací, hlavní postavy knihy vznikly podle skutečných lidí. Diváci uvidí snímek v kinech příští rok v dubnu.

Jednu z hlavních postav hraje Jaroslav Dušek, ztvárňuje úředníka Milana, geniálního matematika, kterého kvůli alkoholu zavrhla celá rodina. "Milan je nevyzpytatelný, je těžké toho člověka pochopit. Osciluje mezi člověkem a archandělem. Je to bytost, která si sama není jistá, kým je, protože jako mnozí z těch hrdinů filmu zažije něco, co otřese jeho životem. Propadá závislosti a zároveň v sobě pěstuje paralelní vizi o svém poslání a úkolu," uvedl Dušek, který zná několik lidí, kteří závislostí prošli. Herci také strávili několik dní v psychiatrické léčebně Petrohrad v okrese Louny.

"Jsou to lidé velmi citliví, většinou jsou tak citliví, že neunesou nějakou rovinu existence a utíkají a schovávají se do závislosti, která jim jakoby umožňuje na to zapomenout, co neumí vyřešit v životě," uvedl Dušek. Někteří klienti léčebny budou ve filmu také hrát, v tamním prostředí se bude také natáčet.

Jednou z cest ze závislosti je sport. "Mottem snímku je Během proti chlastu, během proti osudu! Proto jsme příběh našich hrdinů potřebovali zasadit i do prostředí velkých běžeckých akcí. První snímky filmu proto vznikly ještě před oficiálním zahájením natáčení právě zde ve Zlíně na Festivalovém půlmaratonu a na Pražském maratonu," uvedl Svátek.

Ve Zlíně se film s rozpočtem 12,5 milionu korun dnes natáčel v prostorách radnice, dalšími lokacemi jsou park Komenského, Baťův institut či areál filmových ateliérů. Ve snímku se objeví také herci David Švehlík, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Ivan Franěk či Simona Babčáková. Producentem filmu je zlínská společnost IS Produkce, koproducentem je Filmový uzel Zlín, film podpořila i zlínská radnice a zlínská filmová kancelář.