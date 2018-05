Ve Zlíně začal 14. května česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie 2018, potrvá do 19. května. Jedním z hostů festivalu je slovenská herečka Emília Vášáryová.

Zlín - Výstavou fotografií z minulého ročníku a koncertem dnes začal ve Zlíně 23. ročník divadelního festivalu Setkání Stretnutie, který představuje současnou českou a slovenskou tvorbu. Před úvodní inscenací mima Radima Vizváryho, jenž je patronem letošního festivalu, převzala cenu slovenská herečka Emília Vášáryová. Dostala Cenu Martina Porubjaka za mimořádný přínos česko-slovenským vztahům. "Je to pro mě velmi vzácná chvíle," řekla dnes ČTK Vášáryová.

Porubjak, slovenský dramaturg, dramatik, scenárista, překladatel a režisér byl dlouholetým návštěvníkem festivalu, českou a slovenskou dramatikou se intenzivně zabýval. Zemřel v roce 2015 v Brně.

"Nejvíc jsem si u něj vážila jeho nesmírné pracovitosti, touhy po vzdělání, jeho nezištné podpory všem lidem, kteří ji potřebovali. I v těch nejhorších časech, kdy někteří lidé nemohli pracovat a režim jim to nedovolil, tak vždy pomáhal. Byl to člověk, který věřil, že láska a pravda může zvítězit," uvedla Vášáryová.

Porubjak také věřil v česko-slovenskou vzájemnost. "Věřil, že se nikdy nerozdělíme, tohle jsme měli společné. Vždy věřil, že všechno dobře dopadne, byl to velmi optimistický člověk. Vzpomínám na něj s láskou, mně samotné velmi pomohl, takže jsem dnes přišla, abych poděkovala za nás všechny," řekla ČTK herečka a připomněla, že na Slovensku žádná cena nenese Porubjakovo jméno.

Vášáryová ztvárnila řadu divadelních i filmových rolí, hrála například ve snímcích Pelíšky, Horem pádem či Eva Nová. Ke zlínskému divadelnímu festivalu má blízko, byla také patronkou loňského ročníku. "Myslím, že festival nabírá na důležitosti, lidé sem velmi rádi jezdí, je fantastické, že se to tady vymyslelo. Diváci to oceňují, představení jsou vždy plná a je to velmi příjemné," uvedla herečka. Před ní dostali Cenu Martina Porubjaka herci Boleslav Polívka a Martin Huba.

Festival potrvá do soboty, představí se na něm například Slovenské komorní divadlo Martin s inscenací Vojna nemá ženskú tvár, Nové divadlo v Nitře uvede inscenaci Anna Franková, na programu je i představení Majster a Margaréta v podání divadla Teatro Tatro.

Národní divadlo Brno se předvede s dramatem U Kočičí bažiny, Slovácké divadlo s novinkou Přes ploty, Cirk La Putyka uvede Up End Down. Zlínský soubor uvede inscenaci Zvlčení, adaptaci stejnojmenného románu zlínského spisovatele Antonína Bajaji, za kterou v roce 2004 získal ocenění Magnesia Litera. Připraveny jsou také doprovodné akce, program festivalu je na stránkách zlínského divadla.