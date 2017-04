Praha - Ve vyšších polohách České republiky dnes ráno sněžilo a na silnicích proto leží vrstva většinou ujetého sněhu. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti zejména pokud už svá auta přezuli na letní pneumatiky.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dnes od časného rána sněží. Sníh na mnoha místech zůstává na silnicích ležet. Auta, která už řidiči přezuli na letní pneumatiky, tak mohou mít problémy, upozorňují silničáři. Teploty se pohybují jen lehce nad nulou.

Sníh se v Karlovarském kraji objevil už v neděli a v pondělí, sněžilo ale jen ve vyšších polohách a sníh na silnicích nevydržel. Dnes už sněží na většině území kraje. Se sněhem musejí řidiči počítat i na hlavním tahu krajem, na dálnici D6. Ve vyšších polohách jsou silnice zasněžené.

Královéhradecký kraj

V nejvyšších polohách Královéhradeckého kraje leží na vozovkách vrstva sněhu, motoristé dnes musejí se sněhem počítat například při jízdě přes hřeben Orlických hor či v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Všechny silnice jsou však se zvýšenou opatrností sjízdné, řekl ČTK technický náměstek královéhradeckých silničářů Přemysl Noháček.

"V nejvyšších polohách, například na Šerlichu, leží zhruba pět centimetrů sněhu, postupně provádíme zimní údržbu," řekl Noháček. Podle něj by další sníh mohl podle předpovědi napadnout v Královéhradeckém kraji v noci na středu, zůstávat by mohl i v nižších polohách. "Pracujeme na přestrojení části naší techniky zpět na zimní údržbu," řekl Noháček.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje vyrazili dnes časně ráno silničáři opět do terénu. Zasahovali na Rejvízu i na Červenohorském sedle, kde napadlo přes pět centimetrů sněhu, řekl ČTK dispečer jesenické správy silnic. Se stroji vyjeli do terénu i jejich kolegové z šumperské strany. Kvůli návratu zimního počasí museli silničáři vrátit techniku do zimního provozu, řada sypačů už byla přestavěna na letní sezonu.

Do terénu silničáři na Jesenicku vyrazili dnes kolem 03:00. Sníh se držel v polohách nad 600 metrů. "Jeli jsme na Červenohorské sedlo, měly tam problém s výjezdem i kamiony. Sypače poté zasahovaly také na Rejvízu. Tam napadlo zhruba do pěti centimetrů mokrého sněhu, na sedle toho bylo více," uvedl dispečer jesenických silničářů.

Zasahovat museli nad ránem na silnicích také jejich kolegové na Šumpersku. "Byli jsme v Jeseníkách na Skřítku, napadlo tam tak do tří centimetrů sněhu. Postihlo to spíše severní část," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

V pohotovosti zůstávají správci cest na severu regionu nadále, podle předpovědi má ještě sněžit. "Sněhové přeháňky očekáváme i přes den, přes noc by měly být trvalého charakteru," uvedl dispečer. Podotkl, že správci cest museli část techniky vrátit do zimní podoby. "Už jsme měli sypače přestavěny na letní sezonu," uvedl pracovník jesenické správy silnic.

Ústecký kraj

Ve vyšších polohách Ústeckého kraje se dnes místy tvoří sněhové jazyky. Silničáři nabádají k opatrnosti. Se sněhem musejí řidiči počítat i na dálnici D8, uvádí policejní web.

V Krušných horách napadlo od pondělí několik centimetrů sněhu. Mezi 65. a 92. kilometrem dálnice D8 se mohou v polohách nad 300 metrů tvořit sněhové jazyky. Dálnice je sjízdná se zvýšenou opatrností. V kraji se od rána stalo několik nehod, neměly ale závažné následky.

Ostatní silnice prvních tříd jsou sjízdné, i tady ale silničáři doporučují opatrnost. Silnice jsou po chemickém ošetření, místy padá déšť se sněhem a je mlhavo.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. V polohách nad 500 metrů, večer i níže, přeháňky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vystoupí na šest až devět stupňů, na horách na minus jeden až plus dva stupně Celsia.

Zlínský kraj

Na horách na Vsetínsku od nočních hodin sněží, na hlavní tah na Slovensko, silnici I/35 v úseku Horní Bečva - Bumbálka musel vyjet sypač. Teplota je pod nulou, řekl ČTK jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. Řidiči by proto měli jet opatrně.

Tenká vrstva sněhu napadla podle Kořistky také na Pustevnách či na Soláni. Silničáři měli podle něj ještě jeden sypač na středisku v Prostřední Bečvě upravený na zimu, další jsou již přestavěné na letní verze, na vysavače či zametače. Pracovníci zimní údržby už také nedrží nepřetržité služby.

Podle Kořistky není dubnové sněžení na horách Valašska výjimečné. "Pamatuji si, že jsme před lety vyjížděli i prvního května," řekl. Ani v následujících dnech se počasí nemá zlepšit, podle předpovědi meteorologů se má ještě ochladit.

Podle meteorologů bude ve Zlínském kraji dnes i ve středu v polohách nad 400 metrů nad mořem sněžit či padat déšť se sněhem. Odpolední teploty dnes nepřekročí osm a ve středu šest stupňů Celsia. V noci na středu i na čtvrtek by teplota měla klesnout až na minus dva stupně Celsia.