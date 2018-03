Damašek - Bombardování východní Ghúty ovládané povstalci a radikály je patrně válečným zločinem, který musí být potrestán. Podle agentury Reuters to řekl vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn. Syrský prezident Bašár Asad zahájil leteckou ofenzivu na východní Ghútu 18. února. Nálety si od té doby podle Syrské civilní obrany vyžádaly životy 674 civilistů.

Ve východní Ghútě je od roku 2013 v obklíčení syrské armády na 400.000 lidí. Humanitární pomoc pro ně mělo zajistit 30denní příměří uložené rezolucí Rady bezpečnosti OSN z minulé soboty. Nakonec ale místo celoměsíčního nepřetržitého klidu zbraní má platit každý den příměří jen po dobu pěti hodin, jak začátkem týdne navrhlo Rusko. Ani toto opatření ale neumožnilo rozsáhlou evakuaci nemocných a zraněných a dopravu humanitární pomoci. Humanitární organizace si stěžují, že v tak krátkém časovém úseku není možné nic zásadního stihnout.

Od vyhlášení příměří v sobotu přišlo podle Syrské civilní obrany v enklávě o život 103 lidí včetně 22 dětí. Ruská agentury RIA Novosti uvedla, že v noci na dnešek byly z regionu evakuovány dvě děti.

Geert Cappelaere z Dětského fondu OSN (UNICEF) dnes oznámil, že syrská vláda možná v neděli umožní OSN vyslat do východní Ghúty humanitární konvoj se zásobami pro 180.000 lidí. Pomoc by měla být dopravena do Dúmy, která v enklávě leží. Dohoda o zpřístupnění dalších míst v této oblasti ovládané povstalci podle Cappelaerea ale není v dohledu. Stejně tak ani povolení pro vyvezení 1000 osob, které potřebují lékařskou péči.

"Opět musím zopakovat, že to, čeho jsme svědky ve východní Ghútě a v dalších částech Sýrie, jsou pravděpodobně válečné zločiny a možná zločiny proti lidskosti," uvedl dnes v Ženevě vysoký komisař OSN pro lidská práva. Přitom zdůraznil, že představitelé syrské vlády, kteří mají bombardování na svědomí, musejí být potrestáni.

Syrská vláda uvádí, že východní Ghútu ovládají teroristé, a proto tuto enklávu bombarduje. Ačkoliv mezi rebely jsou také radikální islamisté, nejsou to jediné povstalecké skupiny operující ve východní Ghútě.

Británie dnes předložila OSN rezoluci, o které se bude hlasovat v pondělí. Dokument požaduje, aby experti OSN vyšetřili, zda v případě východní Ghúty jde o válečné zločiny, a podali o tom zprávu do letošního června.

O situaci v regionu dnes také hovořili prezidenti USA a Francie Donald Trump a Emmanuel Macron. Oba prezidenti požádali Rusko, aby vyvinulo maximální tlak na režim v Damašku a donutilo ho rezoluci RB OSN plnit.