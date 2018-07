V pražských Strašnicích se 19. července 2018 dopoledne srazil autobus se dvěma osobními auty. Po střetu autobus narazil do budovy Českého statistického úřadu, podle hasičů je poškozeno převážně opláštění budovy. Nehoda si podle prvních informací vyžádala pět lehce zraněných, záchranná služba si do péče převzala čtyři lidi. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Na twitteru to uvedli mluvčí policistů, hasičů a záchranné služby. ČTK/Twitter/Policie ČR