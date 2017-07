Šestice youtuberů (zleva) Pedro, Nicol a Lucie z dua A cup of style, Shopaholic Nicol, Kovy a Gabrielle Hecl představila 4. července na filmovém festivalu v Karlových Varech snímek s názvem Nejsledovanější.

Šestice youtuberů (zleva) Pedro, Nicol a Lucie z dua A cup of style, Shopaholic Nicol, Kovy a Gabrielle Hecl představila 4. července na filmovém festivalu v Karlových Varech snímek s názvem Nejsledovanější. ČTK/Šulová Kateřina

Karlovy Vary - Život českých youtuberů popisuje nový dokumentární film Nejsledovanější. První český snímek, nebo jak ho jeho autoři prezentují - "celovečerní vlog" (video blog) - o fenoménu vytváření a sledování krátkých autorských videí na sociálních sítích dnes představili tvůrci na mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Do kin vstoupí v září letošního roku.

Film sleduje po dobu jednoho roku šestici předních českých youtuberů - Kovyho, Pedra, Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl a sesterskou dvojici A Cup of Style. Během roku štáb s youtubery navštívil dva kontinenty a čtyři země. Natočil stovky hodin materiálu nejen s hlavními protagonisty, ale i s jejich rodinami, přáteli a fanoušky.

"Když si pustíte několik vteřin z jednoho videa na YouTube, tak nezískáte kontext. Řeknete si, to je blbost. Ale je to o něco hlubší, než by si kdokoli myslel," řekl dnes ČTK režisér Jiří Sádek.

Sádek a producent Jindřich Trčka zakončili natáčení dokumentu symbolicky na letošním brněnském Utuberingu na hlavním pódiu před tisícem diváků. Ti se zároveň stali kameramany a prostřednictvím svých mobilů závěrečnou scénu filmu zaznamenali.

Pedro začal natáčet videa o počítačových hrách (tzv. letsplaye) na YouTube před lety, kdy ho ani nenapadlo, že se z toho jednou stane jeho profese. Shopaholic Nicol začínala po vysoké škole v marketingu a natáčení videí měla jako vedlejší činnost. Dnes její videa o životním stylu sledují statisíce diváků. Gabrielle Hecl studuje hereckou konzervatoř a kvůli natáčení na YouTube se potýká s občasným nesouhlasem svého okolí. Kovy studuje marketing a ve svých videích se vyjadřuje k nejrůznějším tématům od YouTube, snapchatu, facebooku, až po politiku. Nicole a Lucka začínaly jako bloggerky pod společným jménem A Cup of Style. Psaly o módě, zdraví, životním stylu a líčení. Sestry později přešly na natáčení vlogů.

"Jsem si jistý, že se zrodí unikátní dokument o unikátním fenoménu. Snad pohled do našich životů pomůže lidem lépe pochopit," řekl Kovy alias dvacetiletý student Karel Kovář, jehož videa sleduje jen na instagramu přes 300.000 fanoušků.

"Film zachytil jeden z mých nejtěžších a taky nezlomovějších roků. Možná je ale dobře, že i diváci uvidí, že náš život není pořád jenom růžový, protože s nimi skrz sociální sítě sdílíme převážně ty krásné a veselé momenty," uvedla Nikola Čechová známá jako Shopaholic Nicol, kterou na instagramu sleduje přes půl milionu fanoušků.

Režisér Sádek, který debutoval snímkem Polednice s Aňou Geislerovou v hlavní roli, říká, že cílovou skupinou filmu Nejsledovanější sice jsou mladí od 13 do 25 let, věří ale že přitáhne i jejich rodiče.